Futbol Cyle Larin, Galatasaray iddialarına yanıt verdi!

Cyle Larin, Galatasaray iddialarına yanıt verdi!

Futbol

Cyle Larin, Galatasaray iddialarına yanıt verdi!

Beşiktaşlı Cyle Larin, Galatasaray iddialarına yanıt verdi. Öte yandan Larin Dünya Kupası hayalini de açıkladı.

27 Ocak 2022, Perşembe 09:53 Son Güncelleme:
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Beşiktaşlı Cyle Larin İngiliz Guardian'a verdiği röportajda Beşiktaş'taki geleceği ve Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılma hayalini anlattı.

Larin sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olması ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Adı Galatasaray'la da anılan Kanadalı yıldız "Sadece bu sezona odaklandım. Umarım bir şampiyonluk daha kazanırız" ifadelerini kullandı.

Kanadalı golcü eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın idolü olduğunu vurguladığı açıklamasında, "Hokey oynamak pahalıydı ben de iyi olduğumu bildiğim bir oyun olan futbol oynamaya yöneldim. Futbolu çok seviyordum. Didier Drogba idolümdü. MLS'de ona karşı da oynadım ve Chelsea dönemini yakından izledim. Onun dönemindeki Chelsea favorimdi." diye konuştu.

Larin Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılmaya çok yaklaştıklarını belirterek, "Küçükken hep bunun hayalini kurdum. Dünya Kupası'na katılırsak Kanada'nın büyük futbol ülkeleriyle mücadele edebileceğini göstermek istiyorum. Tüm dünya kupalarını ve turnuvaları izledim, onlar benin daha iyi olmamı sağladı."

Sporx


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