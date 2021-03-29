D-Smart’ta yayınlanan 'Var mı Yok mu Özel' programı gündemi belirledi

D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın ile eski hakem ve spor yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı VAR sisteminin ne olduğunu, hangi konuların VAR’ın müdahale alanına girdiğini anlatırken, VAR uygulamasıyla Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen liglerinde olumlu – olumsuz değişen kararlar ve Avrupa Liglerinin hakem yapısı grafiklerle izleyiciye gösterildi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Süper Ligin son şampiyonu Başakşehir’in bu sezonki VAR raporlarının masaya yatırıldığı programda, İspanya LaLiga’da, İngiltere Premier Lig’de, İtalya Serie A’da, Almanya Bundesliga’da ve Rusya Premier Lig’de VAR’ın futbolu nasıl etkilediği ünlü muhabirler tarafından aktarıldı.

Futbol dünyasından önemli isimlerin yorum ve bağlantılarıyla zenginleştirdiği 2,5 saat süren program ile VAR konusunda akıllardaki soru işaretleri ortadan kalktı.