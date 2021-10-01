D vitamini eksikliği yaşlılarda korona virüs riskini artırıyor!
İleri yaştaki insanların bağışıklığını koruması için D vitamini vazgeçilmez bir kalkan. Bağışıklığın korunmasında etkili bir rol oynayan D vitamini ihtiyacını karşılamak, güneş ışığından mahrum kaldığımız şu günlerde daha zor. Uzmanlar özellikle varyant virüslere karşı uyarıda bulunuyor ve özellikle D vitamini eksikliğinin yetişkinler ve yaşlılarda Covid-19 dahil çok sayıda hastalık için önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekiyor.
01 Ekim 2021, Cuma 13:05 Son Güncelleme:
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Kış mevsimi kendini gösterirken, havaların soğuması gribal enfeksiyon ve Covid-19 vakalarının artmasını da beraberinde getirdi. Uzmanlar özellikle varyant virüslere karşı uyarıda bulunurken halk, salgında yeni dalgalanmalar yaşanmasından endişe ediyor. Özellikle ileri yaşlardaki insanların daha çok etkilendiği gerçeği, risk grubundaki bireyleri bağışıklık sistemini korumak için ek önlemler almaya yönlendiriyor. Uzmanlar, D vitamini eksikliğinin yetişkinler ve yaşlılarda Covid-19 dâhil çok sayıda hastalık için önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekerken koronavirüse karşı mücadelede bağışıklık artıran besinlerin daha sık tüketilmesine yönelik tavsiyelerde bulunuyor. G
Kalsiyum vücudumuza D vitamini ile tutunuyor
Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, “D vitamini ile kalsiyum, kemik sağlığı ve bağışıklık için güçlü bir rol oynuyor. Yaş ilerlemesine bağlı olarak kemiklerdeki kalsiyum miktarında azalmalar meydana geliyor. D vitamini süt, yoğurt ve peynir gibi besinlerde bolca bulunan kalsiyumun, vücuttaki emilimi için adeta bir köprü görevi üstleniyor. Diğer bir deyişle kalsiyumu kemiklere D vitamini yerleştiriyor. Protein ve kalsiyum deposu peynir, kemik sağlığının korunmasında en etkili besin olarak ortaya çıkıyor. Özellikle yaşlı bireylerin, hem bağışıklıklarının güçlenmesi hem de kalsiyum emiliminin sağlanması için, az tuzlu D vitamini kaynaklarına yönelmesi tavsiye ediliyor” dedi.
İleri yaşlarda beslenmenin önemi büyük
Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, yaşlılık döneminde sağlıklı ve yeterli beslenmenin hastalıkların önlenmesinde ve yaşam kalitesinin artmasında önemli bir rol oynadığını söyleyerek yaşlı bireylerin fiziksel olarak da aktif olmalarının önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Garipağaoğlu ilerleyen yaşla birlikte vücutta birçok fizyolojik değişikliğin olduğunu belirtiyor ve bu değişimleri şu şekilde sıralıyor:
- Tat, koku ve görme duyularında zayıflama
- Metabolizmanın yavaşlaması ve emilimin azalması
- Diş kayıpları
- İştah sorunları
- Aile ve arkadaş çevresindeki kayıplarla artan yalnızlık duygusu
- Osteoporoz başta olmak üzere pek çok hastalık
- İlaç kullanımının artması
Bütün bunların sonucunda yaşlı bireyler yetersiz ve dengesiz beslenme riski ile karşı karşıya kalabiliyor, tükettikleri besinlerde de seçici oluyorlar.
Besinlerin D vitamini alımının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Garipağaoğlu, “Yaşlı bireylerin hem bağışıklık sistemlerini güçlendirmek hem de D vitamini ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ileri yaştaki kişilerin kış aylarında D vitamini yönünden zengin beslenmeleri gerekir. Son yıllarda yetersizliği yaygın olan ve birçok sağlık sorunu ile ilişkilendirilen D vitamininin önemine ilişkin toplum bilincinin oluşturulması gerekiyor" dedi.