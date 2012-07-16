Dacia Dokker : Dacia ürün gamının son üyesi!

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Lodgy modelinden sonra Dacia ürün gamına iki yeni model daha eklendi. Dokker ve Dokker Van, Dacia'nın ticarete ilk adımı oldu. Daha önce Logan MCV modeli ile bu sınıfa yakınlaşan marka, Dokker ailesi ile sınıfında taşları yerinden oynatmaya çalışacak. Selim Erkek /Viyana

Bu sözü söylememizdeki sebep Dacia Dokker'ın sınıfının ötesinde özellikler sunması değil tabi ki... Dokker tıpkı diğer Dacia modelleri gibi ödenen bedelin karşılığını en iyi şekilde veren bir araç ve bu ticaretin altın kuralı! Otomobil alırken aracın tasarımına, konfor özelliklerine, teknolojik ekipmanlarına veya sadece markasına bakıp tercih edebilirsiniz. Ama ticari araç alırken ilk bakmanız gereken ödediğiniz bedele karşılık aracın size sunduğu fayda olmalıdır. Dacia Dokker, gerek fiyatı gerekse kullanım giderleri ile ticari araç düşünenlerin listesine üst sıradan girebilir. Önümüzdeki yılın başlarında ülkemizde satılmasına başlanacak Dokker'ı Avusturya'da düzenlenen lansmanda kullanma fırsatı bulduk ve ilk izlenimlerimiz bu aracın ticaret için biçilmiş bir kaftan olduğu.

Geniş iç hacim, hem iş için hem de aile için yeterli

Geliştirilmesinde 1.9 milyon kilometre test edilen ve üretilen prototiplerin toplamda 850 bin kilometre aşırı sıcak, aşırı soğuk gibi zorlu şartlar altında kullanıldığı Dokker, markanın MPV modeli Lodgy ile tasarım anlamında benzerlikler taşımakta. İki aracın ön tasarımlarına baktığımızda Dacia'nın yeni tasarım anlayışının bu çizgide devam edeceğini söyleyebiliriz. 4363 mm uzunluğundaki Dokker, aynı aileden rakibi Renault Kangoo'dan 15 cm daha uzun. Dokker modelinde 5 kapılı halde 800 m3 olan bagaj hacmi arka koltuklar yatırılarak katlandığında 3000 litreye çıkıyor. Bu değerlere bakıldığında Dokker'ın binek kullanımında bile devasa bir bagaj hacmi sunduğunu görüyoruz.

Bagaj hacminde bu kadar cömert olan Dokker arka koltukta oturan yolcular için de yeterli diz mesafesini sunmayı başarıyor. Yaklaşık 18 cm'lik diz mesafesi burada oturan yolcuları rahat ettiriyor. Buradan Dokker’ın binek kullanımda aileleri rahat ettirebilecek boyutlarda olduğu anlamını çıkarabiliriz.

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Modern görünümlü ön konsol, düşük tüketimli dizel motor

Dokker'ın ön koltuklarına geçtiğimizde Dacia'nın yeni konsolu ile karşılaşıyoruz. Lodgy'den tanıdık ön konsolda 18 cm'lik renkli ekran yine yerini almış. Media Nav Multimedia sistemi adı verilen sistem kolay kullanımı ile beğeni topluyor. Bluetooth üzerinden telefon bağlayabildiğimiz dokunmatik ekranlı Media Nav, USB ve 3.5 mm jack üzerinden müzik çalabiliyor ve çok başarılı bir navigasyon programına sahip. Bir Dacia'da bunları görmek şaşırtıcı gerçekten! Üstelik bu donanımın çok uçuk fiyata sahip olmayacağını bilmek de insanı rahatlatıyor.

Dacia Dokker ülkemize 115 hp gücündeki 1.6 litrelik MPI benzinli motor ve 1.5 litrelik dCi90 dizel motorlar ile gelecek. Satışlarının çok büyük bir kısmını oluşturması beklenen dizel ünite Renault tarafından geliştirildi. 90 hp gücünü 3750 d/d'da sunan motorun maksimum torku 200 Nm ise 1750 d/d'dan itibaren sürücünün hizmetine hazır hale geliyor. 5 kademeli manuel şanzımanla kombine edilmiş ünite Dokker'a yeterli performansı sunuyor ve düşük tüketim değerleri yakalayabiliyor. Karma tüketim verisi 4.5 lt/100 km olan Dokker ile yaptığımız 180 km'lik rotada ortalama tüketim değerimiz 5.0 lt/100 km oldu. Bol virajlı dağ yollarında ve otobanda kullandığımız Dokker bir ticari aracın olması gerektiği gibi tepkiler veriyordu ve kullanım açısından bir sıkıntı yaratmadı.

Ön kısımda diğer Dacia modellerimizden tanıdığımız MacPherson tipi süspansiyon sistemine sahip Dokker'ın arka süspansiyon sistemi Renault Kangoo'dan birebir alınmış. Van versiyonda ayrıca bir denge çubuğu bulunmakta. Dokker'ın iyi bir yol tutuşa sahip olması amacıyla tasarlanmış süspansiyon sisteminin ayrıca yük taşımacılığına dayanıklı olması da göz önünde bulundurulmuş. Dokker Van 750 kg taşıma kapasitesine sahip . Modelin kayar arka kapıları segmentinin en geniş yapılı olanlarından ve bu sayede yüklemeler kolaylaştırılmış. Bu kapılar Dacia tarafından 100 bin kez açılıp kapatılarak dayanıklılığı test edilmiş.

Dokker'da ABS sistemi standart sunulurken ESP maalesef opsiyonel olarak sunulacak. Renault'nun tecrübelerinden yararlanılarak geliştirilen güvenlik sistemine Dokker'da sürücü, yolcu ve ön yan hava yastıkları dahil. Dokker Van ise sadece sürücü ve sürücü tarafı yan hava yastıklarına sahip.

Uygun fiyatı ile rakiplerinin korkulu rüyası olacak!

Dacia Dokker ülkemiz gibi ticari araçların binek amaçla da satın alındığı pazarlarda çok başarılı olabilir. Bu segmentin müşterisinin en çok istediği şey düşük maliyetli büyük bir otomobil ve Dacia bunu yaratmayı başarmış. Üstelik üzerinde ekonomisini kanıtlamış bir Renault motoru var ve diğer hafif ticari araçlardan daha farklı hissettirmiyor. 3 yıl veya 100 bin kilometre garantisi ile satılacak Dokker'ın fiyatları uygun olursa pek çok rakibinin pazar payını çalabilir. Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, Dokker'ın dizel versiyonunu 30 bin liranın altında fiyatlandırmaya çalışacaklarını söyledi. Eğer bu gerçekleşirse Fiat Doblo ve Ford Transit'in satışlarında ciddi düşüşler görebiliriz hatta Dokker Fiat Fiorino, Citroen Nemo ve Peugeot Bipper’ın müşterilerini bile kendisine çekebilir.

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