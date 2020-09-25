Anadolu yemeği: Dağılmayan sulu köfte tarifi

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Dağılmayan sulu köfte tarifi

Dağılmayan sulu köfte malzemeleri

500 gr kıyma

3 kuru soğan

1 çay bardağı kırık pirinç

3 çorba kaşığı sıvıyağ

1kahve fincanı sirke

2 çay kaşığı karabiber

Tuz

Kimyon

3 çorba kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

Dağılmayan sulu köfte yapılışı

İlk olarak kıymayı derin bir kaba alın. Pirinci yıkayıp süzün. Kıymanın içerisine pirinç, tuz, kimyon ve karabiberi ilave edip yoğurun. Sirkeyi düz bir tabağa dökün. Elinizi sirke ile ıslatarak köfte harcından küçük parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayın. Bu esnada soğanları ince ince doğrayın. Sıvı yağı tencerede ısıtıp doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Salça, karabiber, tuz ve 2 bardak sıcak suyu ilave edip karıştırarak kaynatın. Hazırladığınız köfte harcını kaynamakta olan salçalı sosta pişirin.



