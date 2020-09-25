Yemek Anadolu yemeği: Dağılmayan sulu köfte tarifi

Anadolu yemeği: Dağılmayan sulu köfte tarifi

Yemek

Anadolu yemeği: Dağılmayan sulu köfte tarifi

Anadolu yemekleri arasında en çok sevilen ve sıklıkla yapılan sulu köfte tarifi birçok kişi tarafından dağılmadan yapılmak isteniyor. Sevdiklerinize hazırlamak için dağılmayan sulu köfte tarifi arıyor ya da dağılmayan sulu köfte nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Dağılmayan sulu köfte tarifinin püf noktaları için "Dağılmayan sulu köfte tarifi, dağılmayan sulu köfte nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

25 Eylül 2020, Cuma 14:40 Son Güncelleme:
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Hem lezzetli hem de sağlıklı bir yemek arıyorsanız dağılmayan sulu köfte tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için dağılmayan sulu köfte tarifi arıyor ya da dağılmayan sulu köfte nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Dağılmayan sulu köfte tarifinin püf noktaları için "Dağılmayan sulu köfte tarifi, dağılmayan sulu köfte nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Dağılmayan sulu köfte tarifi

Dağılmayan sulu köfte malzemeleri

  • 500 gr kıyma
  • 3 kuru soğan
  • 1 çay bardağı kırık pirinç
  • 3 çorba kaşığı sıvıyağ
  • 1kahve fincanı sirke
  • 2 çay kaşığı karabiber
  • Tuz
  • Kimyon
  • 3 çorba kaşığı domates salçası
  • 2 su bardağı sıcak su

Dağılmayan sulu köfte yapılışı

İlk olarak kıymayı derin bir kaba alın. Pirinci yıkayıp süzün. Kıymanın içerisine pirinç, tuz, kimyon ve karabiberi ilave edip yoğurun. Sirkeyi düz bir tabağa dökün. Elinizi sirke ile ıslatarak köfte harcından küçük parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayın. Bu esnada soğanları ince ince doğrayın. Sıvı yağı tencerede ısıtıp doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Salça, karabiber, tuz ve 2 bardak sıcak suyu ilave edip karıştırarak kaynatın. Hazırladığınız köfte harcını kaynamakta olan salçalı sosta pişirin.

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