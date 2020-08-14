Damian Lillard durdurulamıyor

NBA'da Portland Trail Blazers ve Brooklyn Nets arasında oynanan son müsabakada Blazers 1 sayı farkla 134-133 galip geldi. Portland Trail Blazers böylece bu sezonki 35. galibiyetini almış oldu.

Portland Trail Blazers kazanması halinde play-in maçına kalacağı Brooklyn Nets karşısında zorlansa da Lillard önderliğinde 134-133 kazanmasını bildi. Portland Trail Blazers galibiyetinde başrolü ise 42 sayı, 3 ribaund, 12 asist ile Damian Lillard oynadı. Brooklyn Nets’te ise Caris LeVert’in 37 sayı, 6 ribaund, 9 asistlik çabası galibiyet için yeterli olmadı.



