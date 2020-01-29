Daniele De Rossi Lazio derbisini tribünde izlemek için kılık değiştirdi
Roma'nın efsane kaptanı Daniele De Rossi, oyunculuk yıllarından beri bir Lazio derbisini Roma'nın stadı Olimpico'da en ateşli taraftarların olduğu 'Curva Sud' yani 'Güney Tribünü'nde izlemek istediğini söylüyordu. Bu hayalini sonunda gerçekleştirdi.
29 Ocak 2020, Çarşamba 17:00 Son Güncelleme:
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Roma efsanesi Daniele De Rossi, futbolu bıraktıktan birkaç gün sonra yaptığı açıklamada "Beni Lazio derbisinde tezahürat yaparken göreceksiniz, söz veriyorum" demişti. De Rossi bu sözünü tuttu.
26 Aralık'ta 1-1 biten Roma-Lazio maçında Curva Sud'da olan De Rossi'yi kimse tanıyamadı.
Çünkü kaptan, baştan aşağı kılık değiştirmişti.
Gri, uzun saçlı, 50'li yaşlarda ve atkılı-şapkalı bir adam kılığına giren De Rossi, Olimpiyat Stadı'nda maçı izledi ve tribündekilerle beraber tezahüratlar yaptı.
De Rossi, daha başka kılıklara girerek Olimpiyat Stadı'na gitmeye devam edeceğine dair söylentiler var.
https://www.instagram.com/p/B753ecrIj4s/