Roma efsanesi Daniele De Rossi, futbolu bıraktıktan birkaç gün sonra yaptığı açıklamada "Beni Lazio derbisinde tezahürat yaparken göreceksiniz, söz veriyorum" demişti. De Rossi bu sözünü tuttu.

26 Aralık'ta 1-1 biten Roma-Lazio maçında Curva Sud'da olan De Rossi'yi kimse tanıyamadı.

Çünkü kaptan, baştan aşağı kılık değiştirmişti.

Gri, uzun saçlı, 50'li yaşlarda ve atkılı-şapkalı bir adam kılığına giren De Rossi, Olimpiyat Stadı'nda maçı izledi ve tribündekilerle beraber tezahüratlar yaptı.

De Rossi, daha başka kılıklara girerek Olimpiyat Stadı'na gitmeye devam edeceğine dair söylentiler var.