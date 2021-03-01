Magazin Danilo Zanna: Kendimi soğan gibi hissettim

Danilo Zanna: Kendimi soğan gibi hissettim

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Danilo Zanna: Kendimi soğan gibi hissettim

Genç meslektaşı Ali Can Sabunsoy’un YouTube programına konuk olan İtalyan şef Danilo Zanna, yıllar önce yaşadığı Kırkpınar deneyimini anlattı.

01 Mart 2021, Pazartesi 10:22 Son Güncelleme:
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Uzun süredir Türkiye’de yaşayan İtalyan şef Danilo Zanna yıllar önce pehlivanlığa soyunmuş, kispet giyip Kırkpınar’da er meydanına çıkmıştı. Ünlü şef, fotoğraflarını sosyal medyada kahkaha emoji’leriyle paylaştığı o günü katıldığı programda da anlattı.

ZORLU RAKİP

Danilo Zanna, genç meslektaşı Ali Can Sabunsoy’un YouTube programına katıldı. Zanna, “Şefim siz bir dönem güreş de yapmışsınız” diyen Sabunsoy’a şöyle karşılık verdi:

“Evet, Kırkpınar’da güreştim. Güreş güzel bir ata sporu, fakat bana çok zorlu bir rakip denk geldi. Kendimi soğan gibi hissettim!”

Danilo Zanna’nın güreş deneyimi, jüri üyeliği yaptığı “Masterchef Türkiye” programında da ekrana gelmişti.

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