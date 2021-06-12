Futbol Danimarka - Finlandiya maçında korku dolu anlar! Futbolcular gözyaşlarına boğuldu

Danimarka - Finlandiya maçında korku dolu anlar! Futbolcular gözyaşlarına boğuldu

Futbol

Danimarka - Finlandiya maçında korku dolu anlar! Futbolcular gözyaşlarına boğuldu

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka - Finlandiya maçında korku dolu anlar yaşandı. Karşılaşmanın 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen, kendini taç çizgisinin yanında bir anda yere bıraktı. Sağlık görevlileri müdahale etti. Christian Eriksen´in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu bildirildi. Danimarka Futbol Federasyonu da Eriksen´in bilincinin açık olduğunu bildirdi.

12 Haziran 2021, Cumartesi 19:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu’ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen’in aniden yere yığılması sonucu yarıda kaldı. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Parken Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbolseverleri üzen bir olay yaşandı.

Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada kendisini yere bıraktı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı. Bu sırada Eriksen’in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi.

UEFA’dan yapılan açıklamada, mücadelenin tıbbi acil durum nedeniyle ertelendiği belirtildi.

MAÇ DEVAM EDECEK

Karşılaşma 21.30'da kaldığı yerden devam edecek, ilk yarının son 4 dakikası oynanacak. 5 dakikalık devre arasının ardından ikinci yarı oynanacak.


İlgili Haberler
Christian Eriksen'in sağlık durumu ile ilgili açıklama!


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Milli takımın açılış kabusu devam ediyor