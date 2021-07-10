Danimarka maçın tekrarını istiyor!

Danimarkalı taraftarlar bir Facebook sayfası üzerinden İngiltere ile Danimarka arasındaki maçın tekrarlanması gerektiği yönünde imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasının ilk gününde, 10 binin üzerinde imza toplandı. İngiltere’nin penaltıdan attığı galibiyet golünün haksız verilmiş bir karar olduğunu belirten ve imza kampanyasını başlatan Chris Pinto, Joakim Maehle ve Mathias Jensen, Raheem Sterling’e yapılan hareketin penaltı olmadığını öne sürdü, bu karar değiştirilmezse, UEFA’ya ve futbola bir leke olarak kalacağı savunuldu.

"EN ÖNEMLİ OLAN ŞEY"

Danimarka Milli Takımı, EURO 2020’ye yarı finalde veda etmesinin ardından ülkeye döndü. Kopenhag’da havaalanında yaklaşık 200 taraftar karşılama düzenleyerek sevgi gösterisinde bulundu. Danimarka Milli Takımı Teknik Direktörü Kasper Hjulmand alanda yaptığı konuşmada “EURO’de yarı final oynadık. Bu turda elendiğimiz için üzgünüz ama gururluyuz. Dünya Kupası’nda daha iyi bir sonuç alacağız. Ayrıca Christian Eriksen’in burada olmasına minnettarım. Bu şampiyonada en önemli olan şey” dedi.

(Milliyet)