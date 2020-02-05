Danimarka’nın başkentinde yabancı bir uygarlık: Koloni bahçeleri

Resmi olarak, 1778'den beri Danimarka'da koloni bahçeleri var, ancak 1800'lerin sonlarında endüstrileşme ve işçilerin kırsal alanlardan kalabalık şehirlere toplu göç etmeleri, biraz toprağı değerli bir meta haline getirdiğinden popülerlik kazandı.





Yüzyılın başında, bu bahçe alanları, düşünceyi durdurmak, tembelliği caydırmak, aile hayatını güçlendirmek için tasarlanmış bir kentsel planlama yeniliği anlamına geliyordu. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında popülerlik, dünyanın diğer bölgelerindeki zafer bahçeleri gibi işlev gördüklerinde arttı.

Bahçe partileri ve etkinlikler düzenleniyor

Koloni bahçelerinden en dikkat çekici olanı Brøndby Haveby’de bölgesinde bulunan dairesel bahçeler. Danimarka'nın başkenti Kophenag'da kurulan bu bahçe, kendi sebze ve meyvesini yetiştirmek isteyen ancak arazisi olmayanlara kiralanıyor. Bölgede 284 bahçe evi bulunmakta. Her arazi parçası yaklaşık 400 m2 genişliğinde. Evlerin genişliği değişiyor ancak 50 m2’yi aşmıyor. Her yıl bahçe partileri ve müzik etkinlikleri düzenleniyor.







