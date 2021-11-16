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Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil
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Fransa'dan Kore'ye Belgesel Yolculuğu - Philippe Kardeşler
Meraktan Soruyorum'un bu bölümünde babaları Fransız, anneleri Koreli üç kardeşten Dji-yon François Philippe ile Fransa'dan Kore'ye yolculukları hakkında konuştuk.
Gölü ortadan ikiye böldüler! Eşsiz görüntü
Belçika'nın Limburg bölgesindeki Bokrijk su döngüsü yolunda insanlar ağaçların arasında, gölette yüzen kuğularla göz hizasında bisiklet sürerek veya yürüyerek eğlenceli zaman geçiriyor.
Keşif önerisi: Antandros Antik Kenti
İlk güzellik yarışmasının merkezi neresi? diye merak edenlerimiz olmuştur. Dört bir yanı tarihle dolu Anadolu topraklarında geçmişi Truva Savaşı'nın öncesine uzanan bir yer var: Antandros Antik Kenti... Edremit'te yer alan bu antik kent, mitolojiye konu olan nadir alanlardan biri. Gelin Antandros Antik Kenti'ni birlikte keşfedelim.
Ara tatil için 10 farklı rota
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği kasım ara tatili bu yıl 15-19 Kasım tarihlerinde yapılacak. Bu tatil dönemi, pandemi sonrası yüzyüze eğitimin de başlamasının ardından çocuklar ve ailelerinin birbirine zaman ayırmak ve yeni yerler keşfetmek için fırsat bulmaları demek. Hafta sonları da dahil edildiğinde toplamda 9 günü bulan tatil döneminde kısa da olsa bir kaçamak yapmak isteyen aileler için hem bütçe dostu hem de keyifli 10 tatil rotası oluşturduk. Hülya ÇAYLAK / Posta
Bin yıllık şehir turizme kazandırılacak
Kazakistan'ın batısındaki Atırau eyaleti sınırları içinde yer alan ve zamanında Altın Orda Devleti'nin başkentliğini yapan bin yıllık tarihi kent Sarayşık turizme açılıyor.
Mersin sahilleri dalış tutkunlarının yeni adresi
Mersin sahilleri, uygun iklim koşulları ve deniz sıcaklığının elverişli olması dolayısıyla yılın 12 ayı dalış yapmaya imkan tanıyarak, su altı tutkunlarının yeni adresi oldu.
Kazdağları sonbaharda bir başka güzel
Kazdağları, zengin flora ve faunası, endemik bitki türleri, ormanları, bol oksijeni, pınarları ve mitolojik geçmişiyle doğaseverlere her mevsim ayrı güzellikler sunuyor.
Heidelberg: Almanya’nın en romantik kenti
Heidelberg: Romantik şehir
Hizan, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu
Bozulmamış doğası, tarihi dokusu, asırlık taş evleri ve dereleriyle yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Bitlis'in Hizan ilçesi, sonbaharda da fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri haline geldi.
Artvin sonbahar güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor
Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle her zaman adından sıkça söz ettiren Türkiye'nin kuzeydoğu sınırındaki Artvin, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle doğa severlerin ilgisini çekiyor.
Evliya Çelebi Yolu'nu yürümek için gelen Hollandalılar, Anadolu insanına hayran kaldı
Henk Vısser, 'Kültür, çevre de doğa bizi çok etkiledi. Kitapta gördüğümüz yerleri keşfettik, bu çok hoştu. İnsanlar misafirperver ve çok yardımsever. Bize sürekli çay ve benzeri ikramlarda bulundular. Bunları görmek gerçekten çok hoştu.' dedi.
Gelidonya Feneri turistlerin uğrak yeri haline geldi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alan ve 1936'dan beri denizcilere ışık tutan Akdeniz'in kılavuz fenerlerinden Gelidonya, bölgeye gelen turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Büyüleyici atmosferiyle Kapadokya'yı keşfedin
Seyahat etmek için hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya sakin, keyifli ve muhteşem bir hafta sonu planının bir parçası olabilir. Büyüleyici ortamı, göz kamaştıran gün batımlarıyla Kapadokya'nın tüm yönlerini keşfedin
Doğu Ekspresi ile Kars'a yolculuk
Bembeyaz ve büyülü bir doğu yolculuğu istiyorsanız rotanızı Kars’a çevirebilirsiniz. Özellikle mükemmel bir hafta sonu kaçamağı arıyorsanız Doğu Ekspresi tam size göre. Doğu Ekspresi ile ilgili yaşanan en büyük sorunların başında biletler yer alıyor. Artık 2 tane Doğu Ekspresi olduğu için istediğiniz zamanda bilet bulmanız mümkün. Hadi gelin şimdi #öncetürkiyeyikeşfet diyen Neredekal.com editörlerine kulak verelim ve bu keyifli yolcuğun detaylarına inelim.
İşinden istifa etti, bisikletle dünya turuna çıktı
Elektrikli yatay bisikletle dünya turuna çıkan Fransız mühendis, Türkiye'yi dolaştıktan sonra Orta Doğu ve Afrika'yı gezecek.
Ziyaret edebileceğiniz en sıra dışı 9 gezi yeri
Yeni yerler keşfetmek her zaman heyecan vericidir. Herkesin gittiği destinasyonlar size biraz sıkıcı gelmeye başladıysa, işte ziyaret edebileceğiniz en sıra dışı 9 gezi yeri... /ÖZEL
Sonbaharın en renkli 'sakin şehri' Göynük
"Sakin şehir" Taraklı ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor
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