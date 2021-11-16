Yaşam

Seyahat

Seyahat
Fransa’dan Güney Kore’ye otostopla gitmek - Türkiye'de anne yemeklerini çok sevdik
Fransa’dan Güney Kore’ye otostopla gitmek - Türkiye'de anne yemeklerini çok sevdik
Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil
Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil
Babil kentindeki 'Saddam'ın Sarayı' bir dönemin izlerini taşıyor
Babil kentindeki 'Saddam'ın Sarayı' bir dönemin izlerini taşıyor
Dünyanın en tehlikeli yerleri açıklandı
Dünyanın en tehlikeli yerleri açıklandı
Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken 10 yer
Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken 10 yer
Avrupa'da görmeniz gereken en güzel kasabalar
Avrupa'da görmeniz gereken en güzel kasabalar
Göbeklitepe 10 ayda ziyaretçi sayısında zirveye ulaştı
Göbeklitepe 10 ayda ziyaretçi sayısında zirveye ulaştı
Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve şapeller ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve şapeller ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Fransa'dan Kore'ye Belgesel Yolculuğu - Philippe Kardeşler
Fransa'dan Kore'ye Belgesel Yolculuğu - Philippe Kardeşler Meraktan Soruyorum'un bu bölümünde babaları Fransız, anneleri Koreli üç kardeşten Dji-yon François Philippe ile Fransa'dan Kore'ye yolculukları hakkında konuştuk.
Gölü ortadan ikiye böldüler! Eşsiz görüntü
Gölü ortadan ikiye böldüler! Eşsiz görüntü Belçika'nın Limburg bölgesindeki Bokrijk su döngüsü yolunda insanlar ağaçların arasında, gölette yüzen kuğularla göz hizasında bisiklet sürerek veya yürüyerek eğlenceli zaman geçiriyor.
Keşif önerisi: Antandros Antik Kenti
Keşif önerisi: Antandros Antik Kenti İlk güzellik yarışmasının merkezi neresi? diye merak edenlerimiz olmuştur. Dört bir yanı tarihle dolu Anadolu topraklarında geçmişi Truva Savaşı'nın öncesine uzanan bir yer var: Antandros Antik Kenti... Edremit'te yer alan bu antik kent, mitolojiye konu olan nadir alanlardan biri. Gelin Antandros Antik Kenti'ni birlikte keşfedelim.
Ara tatil için 10 farklı rota
Ara tatil için 10 farklı rota Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği kasım ara tatili bu yıl 15-19 Kasım tarihlerinde yapılacak. Bu tatil dönemi, pandemi sonrası yüzyüze eğitimin de başlamasının ardından çocuklar ve ailelerinin birbirine zaman ayırmak ve yeni yerler keşfetmek için fırsat bulmaları demek. Hafta sonları da dahil edildiğinde toplamda 9 günü bulan tatil döneminde kısa da olsa bir kaçamak yapmak isteyen aileler için hem bütçe dostu hem de keyifli 10 tatil rotası oluşturduk. Hülya ÇAYLAK / Posta
Bin yıllık şehir turizme kazandırılacak
Bin yıllık şehir turizme kazandırılacak Kazakistan'ın batısındaki Atırau eyaleti sınırları içinde yer alan ve zamanında Altın Orda Devleti'nin başkentliğini yapan bin yıllık tarihi kent Sarayşık turizme açılıyor.
Mersin sahilleri dalış tutkunlarının yeni adresi
Mersin sahilleri dalış tutkunlarının yeni adresi Mersin sahilleri, uygun iklim koşulları ve deniz sıcaklığının elverişli olması dolayısıyla yılın 12 ayı dalış yapmaya imkan tanıyarak, su altı tutkunlarının yeni adresi oldu.
Kazdağları sonbaharda bir başka güzel
Kazdağları sonbaharda bir başka güzel Kazdağları, zengin flora ve faunası, endemik bitki türleri, ormanları, bol oksijeni, pınarları ve mitolojik geçmişiyle doğaseverlere her mevsim ayrı güzellikler sunuyor.
Heidelberg: Almanya’nın en romantik kenti
Heidelberg: Almanya’nın en romantik kenti Heidelberg: Romantik şehir
Hizan, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu
Hizan, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu Bozulmamış doğası, tarihi dokusu, asırlık taş evleri ve dereleriyle yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Bitlis'in Hizan ilçesi, sonbaharda da fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri haline geldi.
Artvin sonbahar güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor
Artvin sonbahar güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle her zaman adından sıkça söz ettiren Türkiye'nin kuzeydoğu sınırındaki Artvin, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle doğa severlerin ilgisini çekiyor.
Evliya Çelebi Yolu'nu yürümek için gelen Hollandalılar, Anadolu insanına hayran kaldı
Evliya Çelebi Yolu'nu yürümek için gelen Hollandalılar, Anadolu insanına hayran kaldı Henk Vısser, 'Kültür, çevre de doğa bizi çok etkiledi. Kitapta gördüğümüz yerleri keşfettik, bu çok hoştu. İnsanlar misafirperver ve çok yardımsever. Bize sürekli çay ve benzeri ikramlarda bulundular. Bunları görmek gerçekten çok hoştu.' dedi.
Gelidonya Feneri turistlerin uğrak yeri haline geldi
Gelidonya Feneri turistlerin uğrak yeri haline geldi Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alan ve 1936'dan beri denizcilere ışık tutan Akdeniz'in kılavuz fenerlerinden Gelidonya, bölgeye gelen turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Büyüleyici atmosferiyle Kapadokya'yı keşfedin
Büyüleyici atmosferiyle Kapadokya'yı keşfedin Seyahat etmek için hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya sakin, keyifli ve muhteşem bir hafta sonu planının bir parçası olabilir. Büyüleyici ortamı, göz kamaştıran gün batımlarıyla Kapadokya'nın tüm yönlerini keşfedin
Doğu Ekspresi ile Kars'a yolculuk
Doğu Ekspresi ile Kars'a yolculuk Bembeyaz ve büyülü bir doğu yolculuğu istiyorsanız rotanızı Kars’a çevirebilirsiniz. Özellikle mükemmel bir hafta sonu kaçamağı arıyorsanız Doğu Ekspresi tam size göre. Doğu Ekspresi ile ilgili yaşanan en büyük sorunların başında biletler yer alıyor. Artık 2 tane Doğu Ekspresi olduğu için istediğiniz zamanda bilet bulmanız mümkün. Hadi gelin şimdi #öncetürkiyeyikeşfet diyen Neredekal.com editörlerine kulak verelim ve bu keyifli yolcuğun detaylarına inelim.
İşinden istifa etti, bisikletle dünya turuna çıktı
İşinden istifa etti, bisikletle dünya turuna çıktı Elektrikli yatay bisikletle dünya turuna çıkan Fransız mühendis, Türkiye'yi dolaştıktan sonra Orta Doğu ve Afrika'yı gezecek.
Ziyaret edebileceğiniz en sıra dışı 9 gezi yeri
Ziyaret edebileceğiniz en sıra dışı 9 gezi yeri Yeni yerler keşfetmek her zaman heyecan vericidir. Herkesin gittiği destinasyonlar size biraz sıkıcı gelmeye başladıysa, işte ziyaret edebileceğiniz en sıra dışı 9 gezi yeri... /ÖZEL
Sonbaharın en renkli 'sakin şehri' Göynük
Sonbaharın en renkli 'sakin şehri' Göynük
"Sakin şehir" Taraklı ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor
"Sakin şehir" Taraklı ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor
Güney Amerika’da Türk olmak! - Bisikletli gezgin Hale Sargın’ın hikayesi
Güney Amerika’da Türk olmak! - Bisikletli gezgin Hale Sargın’ın hikayesi
Dünyanın en güzel köyleri belli oldu: Listede Türkiye de var
Dünyanın en güzel köyleri belli oldu: Listede Türkiye de var
Tatilciler seçimini yaptı: Villacınız!
Tatilciler seçimini yaptı: Villacınız!
Bolu'da bir kamp yeri: Yedigöller Milli Parkı
Bolu'da bir kamp yeri: Yedigöller Milli Parkı
Doğa harikası Borçka Karagöl'de büyüleyici sonbahar renkleri
Doğa harikası Borçka Karagöl'de büyüleyici sonbahar renkleri
Pürenli Yaylası'nın sonbahar güzelliği
Pürenli Yaylası'nın sonbahar güzelliği
8 yıldır karavanıyla Türkiye'yi geziyor
8 yıldır karavanıyla Türkiye'yi geziyor
Romalı savaşçılar için kurulmuştu... 2 bin yıllık kent Emidra
Romalı savaşçılar için kurulmuştu... 2 bin yıllık kent Emidra
Devasa buzulların arasında yürümek – Patagonya hakkında merak edilenler
Devasa buzulların arasında yürümek – Patagonya hakkında merak edilenler
Anadolu’nun arka planda kalmış doğal güzellikleri
Anadolu’nun arka planda kalmış doğal güzellikleri
Sıradaki haber yükleniyor...
holder