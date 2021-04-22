Daum'dan Fatih Terim için 'istifa' göndermeli paylaşım
Fenerbahçe'nin eski hocası Christoph Daum, Türk futbolunu yakından takip etmeye devam ediyor. Kulübün Erol Bulut ile yol ayrımında olduğu dönemde sosyal medyayı hayli aktif kullanan ve bol bol Fenerbahçe güzellemesi yapan Daum, şimdi de ezeli rakip Galatasaray'ı hedef aldı.
22 Nisan 2021, Perşembe 11:51 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından Instagram hesabından gazete okuduğu bir görseli paylaşan Daum'un hedefinde Fatih Terim vardı. Daum'un okuduğu gazetenin kameraya bakan yüzünde "Şok! Fatih Terim istifa etti" yazılı bir haber var. Eski dönemlerde yayınlanmış bir Fanatik gazetesini okuyan Daum'un bu paylaşımı büyük ses getirdi.
https://www.instagram.com/p/CN9OJDJjyib/
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