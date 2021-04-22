Galatasaray'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından Instagram hesabından gazete okuduğu bir görseli paylaşan Daum'un hedefinde Fatih Terim vardı. Daum'un okuduğu gazetenin kameraya bakan yüzünde "Şok! Fatih Terim istifa etti" yazılı bir haber var. Eski dönemlerde yayınlanmış bir Fanatik gazetesini okuyan Daum'un bu paylaşımı büyük ses getirdi.



