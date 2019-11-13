David Villa futbolu bırakıyor

Yaz döneminde Eto'o, Robben, Sneijder, Berbatov ve David Villa'nın efsane ekürisi Fernando Torres gibi isimler futbolu bırakmıştı. Forvetlerin ve gole yakın isimlerin adeta birer birer masadan ayrıldığı bu yıla bir de David Villa'nın emeklilik kararı eklendi.





İspanya'daki kariyerinin ardından önce ABD'de, sonra Avustralya'da ve son olarak Japonya'da forma giyen Villa, sezon sonunda futbolu bırakacak. Son 3 maçına çıkacak olan David Villa, bu sezon 26 maça çıkıp 12 gol attı.









Kariyeri başarılarla dolu

David Villa'yı efsane diye adlandırmak yanlış olmaz. Valencia ve Barcelona dönemleri eşsiz olan Villa,

İspanya Milli Takımı'nda da inanılmaz işler yapmış bir isim. Tüm kariyeri boyunca 638 maça çıkan Villa 324 gole imza attı.





David Villa en iyi anlar





2006 yılında Valencia formasıyla İspanya'da yılın oyuncusu seçildi.

2007-2008 sezonunda gol kralı oldu.

2008'de Avrupa Şampiyonası'nı, 2010'da Dünya Kupası'nı kazanan efsane İspanya kadrosunun yıldızlarındandı.

2010-2011 ile 2012-2013 sezonlarında Barcelona formasıyla ve 2013-2014 sezonunda Atletico Madrid formasıyla La Liga şampiyonluğu yaşadı.

2010-2011 sezonunda Barcelona'yla Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

2015-2016 yılında New York City formasıyla MLS Ligi'nde En Değerli Oyuncu seçildi.



