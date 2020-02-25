2016 yılında amatör takım Kayseri Meysuspor'u çalıştıran Halit Kurt, takımının Kayseri İdmanyurdu ile yaptığı maçın devre arasında oyuncularına tokatlarken görüntülenmişti. Görüntüler 2019 yılında sosyal medyaya düştü.

Soyunma odasına 3-1 yenik giren gençleri sıradan tokatlayarak geçen Kurt hakkında açılan soruşturma neticesinde Kayseri İl Futbol Disiplin Kurulu, Halit Kurt'a 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası vermişti.

O Halit Kurt, Facebook hesabından iddialı bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenilmesinin ardından oldukça iddialı görünen Kurt, "İddia ediyorum Federasyon cezamı kaldırsın, önümüzdeki sezon başında göreve başlayayım noterde imza vermek şartı ile Fenerbahçe'yi şampiyon yapamazsam kalenin surlarından aşağıya atlarım. Bu kadar iddialıyım. Bu dünyada en kolay iş A Milli Takım ve Fenerbahçe'yi çalıştırmaktır. Bazıları 'Kafayı yemiş bu' diyecekler biliyorum. Lakin ben kendimi biliyorum merak etmeyin" demişti.