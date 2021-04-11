Futbol DeAndre Yedlin en az 3 hafta yok

DeAndre Yedlin en az 3 hafta yok

Futbol

DeAndre Yedlin en az 3 hafta yok

Galatasaray'da Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan DeAndre Yedlin'in durumu belli oldu. Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, ödem ve kanama tespit edildi.

11 Nisan 2021, Pazar 16:47 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan DeAndre Yedlin'in sağlık durumu belli oldu.

DeAndre Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi.

Sarı-kırmızılı futbolcunun tedavisine başlandı. En az 3 hafta olmayacağı tahmin ediliyor.

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