Defne ismi ülkemizde kız çocuklarına verilen isimler arasında yer alır. Telaffuzu çok güzel aynı zamanda anlam olarak da güzel olan nadir isimler arasında yer alır. Defne isminin anlamı popülerlik kazanmasının ardından merak edilmeye başlandı. Defne isminin yanına ikinci isim arayışına girenler bu ismin yanına yakışacak isimleri merak ediliyorlar. Defne isminin anlamını ve defne isminin yanına yakışacak isimleri merak ediyorsanız vermiş olduğumuz bilgilere göz atabilirsiniz.

Defne isminin yanına ikinci isim konur mu?

Defne isminin anlamı Defnegillerden, yaprakları güzel kokulu, kış yaz yeşil kalan bir ağaç anlamına gelmektedir.

Defne isminin kökeni Yunancadır.

Defne isminin yanına yakışan isimleri de şu şekilde sıralayabiliriz.

Defne Nur, Defne Mira, Defne Asel yanına isim olarak konulabilir.

Defne isminin özellikleri nelerdir?

Yere sağlam basan kişilikleri vardır. Güçlü olmayı severler. Gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi Bilir. Yanlış yaptığı zaman hatasını anlamakta çok geç kalmaz. Mükemmel olmayı ve görünmeyi severler. Baskı altında olmayı sevmezler ve baskı altındayken dahi oldukça başarılıdırlar. Sistemli, düzenli olmak onlar için çok önemlidir. Ancak bazı zamanlarda bu durum onları inatçı bir insan haline getirebilir. Zorlukları yenmeyi bilirler.







