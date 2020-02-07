Ekonomi Değerli konut vergisi için erteleme

Değerli konut vergisi için erteleme

Ekonomi

Değerli konut vergisi için erteleme

Değerli konut vergisi için beyanname verme süresi 20 Mart'a, vergi ödeme süresi ise 31 Mart'a ertelendi.

07 Şubat 2020, Cuma 16:32 Son Güncelleme:
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Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 takvim yılına ait Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart 2020 Cuma günü sonuna kadar, bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1 inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart 2020 Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

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