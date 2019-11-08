Geçen aylarda uçakta çektiği müstehcen görüntüleri yanlışlıkla sosyal medya hesabından yayınlayan Kerimcan Durmaz'ın, videodan sonra Demet Akalın'la arası bozulmuştu. Ardından Amerika'ya yerleşen Kerimcan Durmaz, gittiği bir mağazadan çektiği video ile eski arkadaşına göndermede bulunmuştu.

'Öğğ! Bunu giyen de ne bileyim yani'

Kerimcan Durmaz, ünlü popçunun 2018 albüm kapağında giydiği, dünyaca ünlü bir markanın 35 bin değerindeki pullu eşofmanını “Öğğ! Bunu giyen de ne bileyim yani” diyerek kusma emojisiyle paylaşmıştı.

'Çok açılma yavaş'

Herkes Demet Akalın ne diyecek diye beklerken, ünlü popçudan bir paylaşım geldi. Demet Akalın, Kerimcan Durmaz’ın göndermesine, Ben Fero'nun yeni şarkısı 'Arkadaş'tan küfürlü bir kısımla yanıt verdi. Akalın paylaşımına "Çok açılma yavaş; ... olana yok arkadaş" yazdı.

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