Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin, temmuz ayında ikinci kez anne olmuş, kızı Zeynep’i dünyaya getirmişti.

Demet Akalın, Özlem Ada Şahin’e doğum hediyesi olarak ünlü bir markanın saatini aldı.

Berkay ile eşi, saati mağazaya verip “Şimdilik sizde kalsın, daha sonra üzerine bir miktar para ekleriz. Farklı bir modeli alırız” dedi.

Demet Akalın bunu öğrenince kızdı.

Haberin basında yer almasının ardından kıyamet koptu!

Özlem Ada Şahin sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“Ben saati değiştirmek istedim, satmak değil. Üstelik Demet Abla’yı aradım, izin bile istedim.”









İşte sosyal medya kapışması

■ Demet Akalın: “Özlem seninle hiç konuşmadık ki, kapat gitsin.”

■ Özlem Ada Şahin: “Berkay ile telefonda konuştunuz. Ben de yanındaydım. Sana ‘Değiştirebilir miyiz?’ diye sorduk. Sen de ‘Tabii ki’ deyip izin verdin”

■ Demet Akalın: “Bunamadım! Hani sen gençsin ya! Seni tanıdığım yıldan beri erkek modeli takıyorsun. Ama eşeklik bende! Senin için gülümseme ikonuyla geçilecek konu. Bende değil. Hem saat alıp, hem yalancı olduk. Bir daha kimseye zıkkımın kökünü alırsam.”

■ Özlem Ada Şahin: “Hediye alınan bir şeyi değiştirmek istemek suç olmasa gerek. Üstelik sana sorduk. Abla diyorum, saygımda kusur etmiyorum. Uzatmayalım. Saati 3 ay önce saatçide bıraktık. Almadık bile! Kimsenin bir şeyine ihtiyacımız yok.”





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