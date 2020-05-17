Demet Şener: Cenk mutfağa girmez

Demet Şener (42) iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay’dan Mart 2019’da boşanmış, haziranda Cenk Küpeli (34) ile nikah masasına oturmuştu. Çift önceki gün Emirgan’daydı. Araçlarının içinde kahve içtiler. Demet Şener, “Karantina günlerini evlerinde geçiren beyler aşçı oldu. Eşiniz en güzel hangi yemekleri yapıyor?” sorusuna gülerek “Cenk mutfağa girmez. Orası benim alanım. Zaten çok keyif alarak ve de güzel yemek yaparım” yanıtını verdi.

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