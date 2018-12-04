Demirören Medya'ya Altın Marka Ödülü

Demirören Medya, II. Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde 'Yılın Medya Markası' ödülünü alacak

04 Aralık 2018, Salı 08:04
A A
Demirören Medya'ya Altın Marka Ödülü

İstanbul marka ve Kariyer zirvesi etkinlikleri çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘ıı. Türkiye Altın marka Ödülleri’ halk oylaması sonuçlandı. 1 Ekim-1 Kasım arasında 23 dalda yapılan oylamada 990 bin 577 oy kullanıldı.

YILIN MEDYA MARKASI

Ödüller 17 Aralık’ta Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de sahiplerine verilecek. Bu kapsamda Demirören medya, ‘yılın medya markası’ olarak ödülünü alacak.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.