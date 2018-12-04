İstanbul marka ve Kariyer zirvesi etkinlikleri çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘ıı. Türkiye Altın marka Ödülleri’ halk oylaması sonuçlandı. 1 Ekim-1 Kasım arasında 23 dalda yapılan oylamada 990 bin 577 oy kullanıldı.

YILIN MEDYA MARKASI

Ödüller 17 Aralık’ta Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de sahiplerine verilecek. Bu kapsamda Demirören medya, ‘yılın medya markası’ olarak ödülünü alacak.