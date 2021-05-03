Denemelere girmek istemiyorsa kaygısı yüksek

Zaman yönetiminde zorluk, Verimli çalışmamak ve hatalı çalışma alışkanları, Görev ve sorumlulukları erteleme, Başarısız olma ve değerlendirilme korkusu, Gerçekçi olmayan hedef koymak ya da bir hedefin olmaması, Aşırı mükemmeliyetçilik, Ebeveynlerin yüksek beklentileri.

4 GRUP BELİRTİYE DİKKAT Sınav kaygısının zihinsel, duygusal, fizyolojik ve davranışsal olmak üzere 4 grup belirtisi var.

❱❱ ZİHİNSEL BELİRTİLER: ‘Yapamayacağım’,‘Başaramayacağım’ gibi olumsuz inanç ve düşünceler, aşırı uyanıklık hali,kendini aşırı gözlemleme,dikkati toplamada ve odaklanmada zorluk,konuları hatırlamada güçlük ve unutkanlıktır.

❱❱ DUYGUSAL BELİRTİLER: Endişe,karamsarlık,korku, panik,sinirlilik,heyecan, çaresizlik ve depresif duygu durumudur.

❱❱ FIZYOLOJIK BELİRTİLER: Kalpatışlarındahızlanma, nefesalış-verişinde hızlanma,soğuk ve nemli eller,titreme,kaslarda gerginlik, hareketsizleşme ya da aşırı hareketlilik ,baş-karın ağrısı, ateş basması ve mide bulantısı, bağırsak sorunları,kusma.

❱❱ DAVRANIŞSAL BELİRTİLER: Kaçma(sınavı yarıda bırakma, ders çalışmayı bırakma)ve kaçınmadır. Yine ders çalışmayı erteleme ve sınava girmemede bu gruptaki diğe rbelirtiler.

AKLINDAN BUNLAR GEÇİYOR Sınav kaygısı, sınava hazırlık sürecinde bireyin kendi deneyimlediği olumsuz yaşantılara bağlı olarak ya da olması düşük ihtimallere yönelik hatalı düşüncelerden kaynaklanır. Çoğu zaman sınava hazırlanan gençler ders çalışırken ya da sınav anındayken akıllarına olumsuz bir düşünce gelmediğini söyler. Fakat bu düşünceler zihnimizden çok hızlı geçerler ve çoğu zaman farkında bile olmayız. Sınav kaygısı yaşayan gençlerin zihninden sıklıkla şu düşünceler geçer: Yapamayacağım. Dikkatimi toparlayamayacağım. Sınavdan iyi bir sonuç alamazsam rezil olurum. Sınavı kazanamazsam değersiz biri olarak görülürüm. Başaramayacağım. Başarılı olmalıyım.

UZMAN YARDIMI GEREKTİREN DURUMLAR

Sınava hazırlanan genç, sınav öncesi ya da sınav anında aklına gelen olumsuz düşünceler sebebiyle kaygılanıyor, fizyolojik belirtiler yaşıyor, görev ve sorumluluklarını yerine getirmiyor ya da erteliyorsa (ders çalışmakta zorlanıyorsa ya da denemelere girmiyorsa) bir uzmandan profesyonel bir destek alınması önemli.