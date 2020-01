Denizli şehir merkezinden ve Pamukkale’ye ulaşım sağlanabiliyor. Denizli Çardak Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki mesafe yaklaşık bir saat sürüyor.

Denizli’de ne yenir?

Denizli Ege Bölgesi’nde olmasına rağmen iç kesimde yer aldığından mutfak kültürü de bu yönde gelişmiştir. Ege Bölgesi otları, yemekleri yanı sıra İç Anadolu yemeklerinin de etkisinde kalmıştır. Yemekleri genellikle hamur işi ve et ağırlıklıdır. Sebze olarak patlıcan, pancar, börülce, nohut, sakız kabak ve bal kabağı yemeklerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Yöresel yemeklerin dışında et ve tavuk döner, tost, sandviç satan büfeler, fast food zincirleri, kebap restoranları ve nehir kenarlarında balık restoranları bulunmaktadır. Büyük AVM’lerde her çeşit yemek bulmak mümkündür.

Mısır Gömbesi

Bir çeşit börek türü sayılabilecek bu yemek mısır unu, su ve maya ile hazırlanan hamurun arasına soğanla pişirilmiş kıyma koyularak yapılmakta ve sıcak olarak servis edilmektedir.

Zeytinyağlı Patlıcan Gömbesi

Patlıcan, domates, biber ve soğan közlendikten sonra soyulur. Közlenen malzemeler ve doğranır. İçine tuz, limon ve zeytinyağı eklenerek servis edilir. Hazırlanan bu karışımı yufkaya sarılarak da yenmektedir.

Kabak Aşı

Kuru soğan yağ ile kavrulduktan sonra üzerine bal kabağı, börülce, nohut ve su ilave edilerek pişirilir. Ilık olarak servis edilmektedir. İçindeki malzemeler nedeniyle hafif tatlı ve tuzlu bir yemektir.

Kaçamak

Tavuk budu, mısır unu ve çeşitli baharatlar ile yapılan bir yemek çeşididir.

Denizli’de gezilecek yerler

Denizli’nin kuşkusuz en ilgi çeken oluşumu Pamukkale termal kaynağının meydana getirdiği travertenlerdir. Bu bölgede sıcaklıkları 35-100 C arasında değişen 17 sıcak su alanı yer almaktadır. Bu kaynaklar, antik dönemlerden bu yana burada bulunmakta ve kullanılmaktadır. Öte yandan ilde rafting ve kano sporları için uygun Acıpayam Gölcük-Dalaman Çayı, Büyük Menderes Nehri ve Adıgüzeller Barajı bulunmaktadır.

Pamukkale

Horozu ile de ünlü olan şehir Denizli horozu olarak bilinen özel tür ile ün salmıştır. Burada yetiştirilen horozlar daha sonra pek çok farklı yöreye satılmaktadır. Babadağ (Salbacos) Dağı’nın eteklerinde yer alan Buldan’da ise antik zamanlarda olduğu gibi bugün de halk geçimini tekstilden sağlamaktadır. Dünyaca ünlü “Buldan Bezi” eskiden buradaki tezgâhlarda dokunurken günümüzde büyük ve modern fabrikalarda dokunarak ihraç edilmektedir.

Bu özelliklerinin yanı sıra Denizli tarihi geçmişi ile de önemli eserlere sahiptir. Yörenin ilk yerleşim yeri olan Beycesultan Höyüğü’nde yerleşimin M.Ö. 4000 yıllarında Kalkolitik dönemde başladığı düşünülmektedir.

Hierapolis Antik Kenti

Pamukkale’deki su kaynakları doğal olarak yerleşim alanını da kendisine çekmiştir. Hierapolis Antik Kenti de Pamukkale Travertenleri ile aynı ören alanında yer almaktadır. Hierapolis M.Ö. 2.yüzyılda Bergama kralı tarafından kurulmuş dini yapıların ön plana çıktığı bir antik kenttir. Antik kent içinde amfiteatr, Cehennem Kapısı Mağarası ve St. Philippe Martyrion Kilisesi gezilmesi gereken yerlerdendir. Cehennem Kapısı Mağarası (Pluto’s Gate), yeraltı dünyasının giriş kapısı olarak kabul edilmekteydi.

Apollon Tapınağı bu mağaranın üzerinde kurulmuştur. Romalı komutan Marcus Antonius’un Mısır Kraliçesi Kleopatra için yaptırdığı rivayet olunan Kleopatra Havuzu 7. yüzyılda yaşanan depremle yıkılmış ancak sütün ve mermer parçalarıyla inanılmaz etkileyici bir havuz oluşmuştur. Antik havuzun suyu her mevsim 36 derecedir. Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır.

Laodikeia Antik Kenti

Laodikeia kenti, Lykos ırmağının güneyinde yer alır. Bu antik kent M.Ö. I. yüzyılda Anadolu'nun önemli kentlerinden biri olmuştur. Kazı çalışmalarından sonra ortaya çıkarılmış antik tiyatro, tapınak ve çeşitli yapıların kalıntıları Pamukkale’de gezilmesi gereken yerlerdendir.

Apollonia Salbace Antik Kenti (Medet Höyüğü)

Apollonia Salbace Antik Kenti’nin kuruluşu ile kesin olmamakla birlikte ilk yerleşim Tunç Çağı’na kadar uzanmaktadır. Apollonia adını, Hellenistik dönemde alan kent, Roma Dönemi’nde önemli bir yerleşim yeri olmuştur.

Pamukkale Arkeoloji Müzesi

Hierapolis Antik Kenti’nin büyük eserlerinden olan Roma Hamamı günümüzde Hierapolis Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermektedir. Tunç Çağı’nın değerli buluntularından olan Beycesultan Höyüğü’nden elde edilen arkeolojik buluntular müzede sergilenmektedir. Ayrıca müzede Hierapolis, Laodikeia, Colossai, Tripolis, Attuda, Lycos kentlerinden gelen eserler de yer almaktadır.

Atatürk Evi Etnografya Müzesi

Müze binası da tarihî bir binadır. Mustafa Kemal Atatürk Denizli ziyaretinde burada konaklamıştır. Müzede etnografik eserler sergilenmektedir.

Keloğlan Mağarası

Denizli-Antalya yolu üzerinde Dodurga Mahallesi’ne yaklaşık 6 km uzaklıkta bulunan mağara Mallı Dağı’nın doğu yamacındadır. Mağara içerisinde yer alan çok miktarda dikit, sarkıt ve sütunun yanı sıra yarasaların da bulunduğu bu doğa harikası mağara yaklaşık 150 metre uzunluğundadır.

Kaklık Mağarası

İçeride traverten basamakları bulunan Kaklık Mağarası, Denizli’de gezilecek yerler arasındadır.

Ağlayan Kaya Şelalesi (Çal Sakızcılar Şelalesi)

Şehrin Çal ilçesine bağlı Sakızcılar Köyü'nde bulunan Ağlayan Kaya Şelalesi, 30 metreden aşağıya dökülürken eşsiz bir görüntü oluşturmaktadır. Burada bulunan balık restoranlarında alabalık yiyebilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Karahayıt Kaplıcaları

Denizli'nin şifalı sularından kabul edilen Karahayıt Kaplıcaları termal turizmi için uygun bir yerdir. Pamukkale'ye yaklaşık 5 km mesafede yer alan kaplıcalara, sağlık turizmi amacıyla başta yerli olmak üzere yabancı turistler de gelmektedir.

Kaleiçi Çarşısı

Şehir merkezinde yer alan çarşı 11. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti zamanından kalmış olup, burada Denizli’ye özgü ürünler bulabilir, çarşının tarihî dokusu içinde alışveriş yapabilirsiniz.

Türkiye’nin ilk tekstil müzesi: Hanife Ahmet Paralı Tekstil Müzesi

Kızılcabölüğe ait tekstil malzemeleri ve yöresel giyimler, aletler ve tarihi malzemlerle zengin bir müzedir. Müzede dokuma için kullanılan eski el tezgahları, ipi makara haline getirmek için kullanılan çıkrıklar, yöresel kıyafetler, köy odaları ve evlerde kullanılan malzemeler bulunuyor.

3 müze bulunan örnek kasaba

Hanife ve Ahmet Paralı Yöresel El Sanatları müzesi ile birlikte aynı zamanda Müftüler Müzesi, Çarpına Müzesi de dahil olmak üzere Kızılcabölük'te 3 müze yer alıyor. Kızılcabölük'te ayrıca Özay Gönlüm Anıtı, Kavaklı çeşmesi, Killi Pınarı ve aşk yolu da görülebilecek yerler arasında bulunuyor.

Kızılcabölük 2004 yılında Brad Pitt'in başrolünde oynadığı Truva filminde kullanılan kostümler ile gündeme gelmişti. Kostüm tasarımcısı 700 parça pelerin, 1530 şal, 48 parça yatak örtüsü ve 8 bin metre kumaşın tamamı saf yünden Kızılcabölük'teki tahta tezgahlarda büyük bir özenle işlenmişti.