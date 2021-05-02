Futbol Denizlispor resmen küme düştü

Denizlispor resmen küme düştü

Futbol

Denizlispor resmen küme düştü

Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor bu sezon ligden düşen ilk takım oldu.

02 Mayıs 2021, Pazar 18:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ligin son sırasında bulunan Yukatel Denizlispor sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybetti. 28 puanı bulunan Yeşil-Siyahlı kulüp matematiksel olarak küme düştü.

Ligin bitmesine 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Denizlispor geçen sezonu 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgiyle 14. sırada tamamlamıştı.


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ümit Özat: Alex'in heykelinin dikilmesi de kaptan olması da yanlıştı