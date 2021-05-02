Denizlispor resmen küme düştü
Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor bu sezon ligden düşen ilk takım oldu.
02 Mayıs 2021, Pazar 18:00 Son Güncelleme:
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Ligin son sırasında bulunan Yukatel Denizlispor sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybetti. 28 puanı bulunan Yeşil-Siyahlı kulüp matematiksel olarak küme düştü.
Ligin bitmesine 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Denizlispor geçen sezonu 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgiyle 14. sırada tamamlamıştı.
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