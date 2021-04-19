Süper Lig'de son 7 haftaya 26 puanla son sıradan giren Denizlispor'da Ali Tandoğan bir kez daha göreve geldi. Kurtuluş hattının 8 puan gerisinde düşme hattında bulunan Denizlispor, teknik direktör Ali Tandoğan'la sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Denizlispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Hoş Geldin Ali Tandoğan! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.

Futbolculuk kariyerinde 1998-2003 yılları arasında Denizlispor formasını giyen, 2016-2017 sezonunda yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör olarak görev yapan Ali Tandoğan, son olarak TFF 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u çalıştırmıştı. Ali Tandoğan, Robert Prosinecki, Kenan Atik, Yalçın Koşukavak ve Hakan Kutlu'nun ardından Denizlispor'un aynı sezon içindeki 5'inci teknik direktörü olarak görev alacak.