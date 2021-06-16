Futbol Denizlispor'dan ayrılan Sagal Gaziantep FK ile anlaştı

Denizlispor'dan ayrılan Sagal Gaziantep FK ile anlaştı

Futbol

Denizlispor'dan ayrılan Sagal Gaziantep FK ile anlaştı

Geçtiğimiz sezonu Denizlispor'da geçiren Angelo Sagal, yeni takımı Gaziantep FK ile sözleşme imzaladı.

16 Haziran 2021, Çarşamba 17:22 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK yeni transferini açıkladı. Angelo Sagal ile anlaşan Gaizantep FK, oyuncuyla sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu Denizlispor'da geçiren ve performansıyla dikkat çeken 28 yaşındaki Şilili oyuncu, 2+1 yıllık anlaşmaya imza attı.

Denizlispor'un küme düşmesine engel olamasa da önemli performanslar gösteren Sagal, 36 maçta 1 gol 6 asistle oynadı.

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