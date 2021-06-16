Denizlispor'dan ayrılan Sagal Gaziantep FK ile anlaştı
Geçtiğimiz sezonu Denizlispor'da geçiren Angelo Sagal, yeni takımı Gaziantep FK ile sözleşme imzaladı.
16 Haziran 2021, Çarşamba 17:22 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK yeni transferini açıkladı. Angelo Sagal ile anlaşan Gaizantep FK, oyuncuyla sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu Denizlispor'da geçiren ve performansıyla dikkat çeken 28 yaşındaki Şilili oyuncu, 2+1 yıllık anlaşmaya imza attı.
Denizlispor'un küme düşmesine engel olamasa da önemli performanslar gösteren Sagal, 36 maçta 1 gol 6 asistle oynadı.
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