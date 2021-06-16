Gaziantep FK yeni transferini açıkladı. Angelo Sagal ile anlaşan Gaizantep FK, oyuncuyla sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu Denizlispor'da geçiren ve performansıyla dikkat çeken 28 yaşındaki Şilili oyuncu, 2+1 yıllık anlaşmaya imza attı.

Denizlispor'un küme düşmesine engel olamasa da önemli performanslar gösteren Sagal, 36 maçta 1 gol 6 asistle oynadı.