Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un basın toplantısını kulübün eski başkanlarından Süleyman Urkay silahla bastı.

Urkay ve yanındaki 2 kişi, basın toplantısının yapıldığı alana girmek isterken kulüp korumaları tarafından durduruldu. Bu sırada Urkay'ın belindeki silaha davrandığı görüldü.

Olay yerine çağrılan polisler, Urkay ve diğer 2 kişiyi gözaltına aldı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleşen olay sonrası Başkan Ali Çetin, "Toplantıya girmek isteyen bir kişinin belinde silah varmış. Gerçekten ayıp, yazıklar olsun. Yapacak birşey yok. Canı sağolsun. O da burada emek vermiş yıllarca. Ama gerçekten üzücü bir durum. Hiç yakışmadı kendisine. Olayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ama bizi hiç kimse yıldıramayacak. Sonuna kadar bu şehre mahcup olmamak için tüm mücadelemizi vereceğiz" dedi.