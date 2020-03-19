Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç, AA muhabirine açıklamalar yaptı. Özsaraç, Denizlisporlu futbolcuların 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları maç öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle endişelendiğini söyledi.

Oyuncuların gerekirse deplasmanda oynanacak maça gitmeme kararı almayı bile düşündüğünü anlatan Özsaraç, "Tesislerde gerekli dezenfekte işlemlerini yaptırıyoruz ama oyuncular genel olarak çekiniyor. Bu salgın oyuncuların psikolojisini olumsuz etkiledi.

Futbolcular Demir Grup Sivasspor maçına çıkmak istemediklerini bana söyledi. Tüm oyuncularımız koronavirüs nedeniyle ligin ertelenmesini istiyor. Deplasman maçına gitmek istemiyorlar" dedi.

Futbolcuların idman bilr yapmak istemediğine değinen Özsaraç, şikayetlerini kendilerine bildirdiklerini ancak onları ikna etmekte zorluk yaşadıklarını itiraf etti.

Başkan Ali Çetin ise liglerin ertelenmesi gerektiğini söyledi. Çetin, konuyla ilgili "Her şeyin başı sağlık. Biz de ligin ertelenmesini istiyoruz. Futbolcuların düşüncesi de bu yönde. Onların da çocukları, aileleri var. Alınan kararlara uymakla mükellefiz ancak ligin ertelenmesi taraftarıyız. Maçlar 1 ya da 2 ay sonra oynanabilir ama sağlık hiç bir zaman geri gelmiyor. Lanet olası bir virüsle karşı karşıyayız. İnşallah bir an önce başımızdan defolup gider ve dünya da normal yaşantısına geri döner" görüşünü paylaştı.

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