Deprem çantanız hazır olsun

Türkiye’nin 68 ili yani yüzde 80’i deprem kuşağında. Durum bu kadar ciddiyken, binalarımız hazır olmadığı gibi bizler de depreme hazırlıklı değiliz. 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklanan Aksigorta’nın ‘Olası Depreme Karşı Hazırlık Durumu’ araştırması da Türkiye’de 3 kişiden 2’sinin deprem çantası olmadığını ortaya koyuyor.

3 gününüzü kurtarır

Oysa deprem sonrası ilk 72 saatin (3 gün) hayati önemi var. Yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir ‘deprem çantanızın’ olması, hem sizin hem de sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Hazırlayacağınız çantanın; yetişkin, bebek, yaşlı, engelli ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları içermesi önemli.

Düzenli kontrol edin

Deprem çantanızın içinde bulunan gıda ve sağlık ürünlerinin son kullanım tarihlerini düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Bozulan ürünleri, yenileriyle değiştirmelisiniz. Bu yüzden de deprem çantalarında çabuk bozulan değil uzun ömürlü konserveler olsun. Çantanızı hazırlamak kadar, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız da önemli. Eğer aracınız varsa bagajında da soğuktan korunacak kıyafetlerinizi ve deprem çantanızı bulundurabilirsiniz. Ayrıca uzmanlar, iş yerlerinde ve okullarda sınıflarda da deprem çantası bulundurulması gerektiğini söylüyor.

İçinde neler olmalı?

››Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen, dayanıklı ve çabuk bozulmayan konserve, kuru meyve, tahin pekmez, meyvesuyu gibi gıdalar.

›› Önemli belge fotokopileri.

›› Nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport gibi kimlik kartları.

›› Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri.

›› Zorunlu Deprem Poliçesi.

›› Diplomalar.

›› Pasaport, banka cüzdanı vb.

›› Evcil hayvan sağlık karnesi vb.

›› İklime uygun giyecekler.

›› İç çamaşırı.

›› Çorap

›› Yağmurluk

›› Su (her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı).

›› Sabun ve dezenfektanlar

(AFAD’ın önerisi)

›› Diş fırçası ve macunu

›› Islak mendil

›› Tuvalet kâğıdı

›› Hijyenik ped

›› Çocuk bezi ve maması

›› Çöp poşeti

›› İlk yardım çantası

›› Kullandığınız ilaçlar

›› Uyku tulumu veya battaniye

›› Çakı, düdük, küçük makas

›› Kâğıt, kalem

›› Pilli radyo, el feneri ve uzun ömürlü yedek piller

90 TL'ye de var 900 TL'ye de

Son günlerde Manisa, Ankara, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşın deprem çantasına olan ilgisi de arttı. Satışlarda son 1 haftada 2-3 katlık artış meydana geldi. Piyasada 90 TL ila 900 TL arasında değişen fiyatlarda satılan deprem çantaları bulunuyor. İçine konulacak ürün sayısı ve çeşidine göre maliyet değişiyor. Uzmanlar, çantada yer alan malzemelerin ilk 3 gün yetebilecek miktarda olmasını öneriyor.

Örnek çanta fiyatı 365 TL

Afet seti: Yağmurluk, termal battaniye, radyo, iş eldiveni, toz maskesi, koruyucu gözlük, çakmak, kibrit, ledli fener, çok fonksiyonlu çakı, bloknot, kalem, plastik bağ kelepçesi, tamir bandı, çöp poşeti, el ve ayak ısıtıcısı, vücut ısıtıcısı, su matarası, powerbank, multi şarj kablosu

İlk yardım seti: Üçgen bandaj, gaz kompres, sargı bezi, lateks eldiven, yara bandı, ıslak mendil, antiseptik swap, pamuk, makas, çengelli iğne, tekstil turnike, suni solunum maskesi (ilkyardım amaçlı), yanık jeli, ilk yardım kitapçığı.

Hijyen seti: Diş fırçası, diş macunu, şampuan paket, sabun, kulak pamuğu, kağıt mendil, ıslak mendil, cımbız, tırnak makası, tarak, dikiş seti, hijyenik ped.

Yemek seti: Tahin helva, barbunya ve nohut konservesi, peynirli kraker, su arıtma tableti, 3 adet su (0.5 lt), metal çatal kaşık seti.

Not: Bu örnek çanta 24 saat içindir.

GÜLTEN UĞURLU



