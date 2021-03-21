Futbol 'Derbi Özel' 21 Mart Pazar akşamı 20.15’te D-Smart'ta

'Derbi Özel' 21 Mart Pazar akşamı 20.15’te D-Smart'ta

Futbol

'Derbi Özel' 21 Mart Pazar akşamı 20.15’te D-Smart'ta

Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin analizi, kritik pozisyonların yorumu, önemli futbol adamlarının görüşleri Derbi Özel programıyla 20.15’ten itibaren D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2’de olacak.

21 Mart 2021, Pazar 13:14 Son Güncelleme:
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Aykut Aydın’ın sunacağı, yıllarca Süper Lig’de derbi coşkusunu bizlere yaşatan iki ünlü spiker Melih Şendil ve Melih Gümüşbıçak’ın yorumlarıyla renk katacağı Derbi Özel programına önemli isimler bağlanarak görüşlerini D-Smart izleyicileriyle paylaşacak. Pozisyonların analizi, usta işi yorumlar, hakem kararları, maç sonu açıklamalarla derbinin nabzı D-Smart Dünyasında tutulacak.

20.15 DERBİ ÖZEL ( D-SMART 82. KANAL SPOR SMART 2 ) ( CANLI )

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