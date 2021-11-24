Derbide sakatlanan Mesut Özil, Olmypiakos maçında yok
Fenerbahçe'de Mesut Özil'den kötü haber geldi. Galatasaray derbisinde sakatlanan Özil'in yarınki Olympiakos maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
24 Kasım 2021, Çarşamba 11:33 Son Güncelleme:
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Mesut Özil Galatasaray derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a karşı oynayamayacak. Aldığı darbe sonucu bileğinde şişlik ve ağrı oluşan Mesut, antrenmanda da yer almadı.
33 yaşındaki Özil, Galatasaray maçında takımının ilk golünü atmış ve maç boyu gösterdiği performansla takdir toplamıştı.
Özil'in bir sonraki lig maçı olan Göztepe karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.
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