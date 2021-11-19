Ekonomi Destek ödemesi hesaplara yatırılmaya başlandı! Bakan duyurdu

Destek ödemesi hesaplara yatırılmaya başlandı! Bakan duyurdu

Ekonomi

Destek ödemesi hesaplara yatırılmaya başlandı! Bakan duyurdu

124 milyon 500 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu.

19 Kasım 2021, Cuma 16:13 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "124 milyon 500 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"124 milyon 500 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 65 milyon 733 bin TL. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 48 milyon 642 bin TL. Lisanslı Depolarda Ürün Depolama Kira Desteği kapsamında 10 milyon 123 bin TL.Toplamda 124 milyon 500 bin TL'lik destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. Hayırlı bereketli olsun."
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