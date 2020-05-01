Dev projeye rekor başvuru

İster lise ister üniversite öğrencisi olsun her gencin başvurabileceği projeye yoğun ilgi olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “1 Milyon Yazılımcı Projemiz, gençlerin büyük teveccühüyle karşılaştı. Başvuru sayısı bir haftada 451 bine ulaştı" dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, “Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek” ifadelerini kullandı. “1milyonistihdam. hmb.gov.tr/login” üzerinden başvuran gençler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim alacak.







