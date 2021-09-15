Maaş desteği de var! Ayda 827 lira...

Sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61’ini kadınlar oluşturuyor. Gıda, yakacak, eğitim yardımlarından kadınlar da yararlanıyor.

MAAŞ DESTEĞİ DE VAR

Bunun dışında, hiçbir geliri olmayan ve sigortalı işte çalışmayan kadınlara yönelik maaş desteği de sağlanıyor. Bu maaşlardan ilkini, dul maaşı olarak adlandırılan, ölen sigortalının veya emeklinin geride kalan hak sahiplerine bağlanan maaş oluşturuyor. Bunun için, ölen kişinin belirli süre sigortalı olması veya emekliliğini hak etmiş olması gerekiyor. İkinci olarak ise hiçbir geliri olmayan ve 65 yaşın üzerindeki kadınlara yaşlılık aylığı bağlanıyor.

AYDA 827 LİRA

Kadınların 65 yaş aylığını alabilmeleri için sosyal güvencesi (maaş, nafaka gibi) olmamalı. Ayrıca hanedeki kişi başına gelir de 852 liranın altında bulunmalı. Bu şartları taşıyan kadınlara her ay 827 lira ödeme yapılıyor. Maaş başvurusu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (kaymakamlıkta) yapılıyor. Bunun dışında kadınlara sağlanan diğer bir aylık türü de ‘muhtaçlık aylığı’. 170 binden fazla kadın bu yardımı alıyor.

BAŞVURU NEREYE YAPILIR?

Eşi vefat eden kadınların muhtaçlık aylığı alabilmesi için emekli maaşı almaması ve eşin vefatından önce boşanmamış olması gerekiyor.

Desteği alabilmek için hanedeki kişi başına aylık gelirin 852 lirayı aşmaması da şart.

2 ayda bir 650 lira olarak ödenen aylık için resmi ikametgahın olduğu il/ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na (kaymakamlık içinde oluyor) başvuru yapmak yetiyor. Başvuruda kimlik kartı dışında herhangi bir belge istenmiyor.