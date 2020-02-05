Devletten 25 bin lira barınma yardımı

80 milyon TL'yi aştı

Devletin ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara yönelik sosyal yardımları her geçen gün artıyor. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sadece geçen yıl asker ailelerine, eşi vefat eden kadınlara ve barınma sorunu yaşayanlara milyonlarca liralık yardımda bulundu.

Bu yardımlardan çok bilinmeyen barınma yardımı dikkat çekiyor. Bakanlık, barınma yardımı kapsamında 2019’da 22 bin 413 haneye 80 milyon 120 bin 921 lira katkıda bulundu.

Eşyaya kadar destek

Dar gelirli vatandaşlara yapılan bu yardım, ailenin yaşadığı evin daha kullanışlı hale getirilmesi için yapılıyor ve limiti 25 bin liraya kadar çıkıyor. Eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara sağlanan yardım, evlerin bakım-onarımı, betonarme ev yapımı, prefabrik ev yapımı buna ilave olarak ev eşyası alımını kapsıyor.

Kişi başına gelir kriteri 701 lira

Barınma yardımı ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. İkinci koşul ise ailenin gelir düzeyi. Bakanlık biriminin yaptığı açıklamaya göre, aile yardımı ödemeleri için hane içinde kişi başına düşen gelirin bu yıl için 701 lirayı aşmaması gerekiyor.

Örneğin 4 kişilik bir ailede 2.804 liranın altında gelir söz konusuysa evin yenilenmesi sağlanıyor. Bu yardımlar için kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuru yapılabiliyor.