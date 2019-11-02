Diablo 4 sinematik fragmanı yayınlandı

Diablo serisi ile çok sevilen Blizzard, hakkında birçok iddia olan Diablo 4 ile ilgili sinematik fragman yayınladı.

Oyunun direktörü Luis Barriga şunları söyledi:

“Önceki Diablo oyunlarından farklı olarak merkezde Sanctuary dünyasına yer vermek istiyoruz. Her karakteri, her canavarı ve detayı daha fazla işleyerek oyuncuların Diablo 4’ü yaşayarak oynamalarına olanak sağlayacağız. Oyunu üç kelime ile özetlemek gerekirse 'dünya, karanlık ve miras'.”





Blizzard, BlizzCon 2019 ile birlikte gündeme gelen Diablo 4 ile ilgili bir süredir sessizdi.

Fragmanda bilgisayar, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak olan oyunun hikayesi hakkında ipuçları var.

Belli ki Diablo 4 de Diablo 2 tarzında bir oyun olacak. Sorceress, Barbarian ve Druid karakterleri yer alacak. Ancak Diablo 3‘e göre daha gerçekçi grafikler ile geleceği de belli. Paylaşılan videoda grafik kalitesi göze çarpıyor. Diablo 4 oyununun ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil.





Blizzard’ın en bilinen oyunlarından bir tanesi olan Diablo serisinin yeni oyunu Diablo IV, hayranlara serinin ilk oyunlarındaki karanlık tonları hatırlatıyor.

Blizzard, oyunun arkasındaki teknolojiyi ise şöyle anlattı: “Diablo IV, markayı karanlık ve yeni derinliklere itecek modern teknoloji kullanılarak geliştirildi. Bu teknoloji, oyuncuların göreceği, duyacağı ve hissedeceği her şeyin kalbinde yatıyor ve daha çekici bir deneyim sunuyor. Diablo IV, milyonlarca kişinin katledildiği Diablo III’te gerçekleşen olaylardan yıllar sonrasında geçiyor. Oluşan güç boşluğunda efsanevi bir isim yeniden ortaya çıkıyor.”





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