Didem Kınalı yeni aşkını gezdirdi

33 yaşındaki ünlü oryantal, patlayan flaşlardan rahatsız oldu. Didem Kınalı, yeni aşkına oturduğu mahallesi Cihangir'i gezdirdi.

DİDEM KINALI KİMDİR?

Didem Kınalı, 6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi var. Annesi Selanik göçmeni, oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacı.





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