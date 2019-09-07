Didem Kınalı yeni aşkını gezdirdi

Didem Kınalı, önceki gece Cihangir'de aracının içinde yeni sevgilisi ile görüntülendi

07 Eylül 2019, Cumartesi 10:00 Son Güncelleme:
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Didem Kınalı yeni aşkını gezdirdi

33 yaşındaki ünlü oryantal, patlayan flaşlardan rahatsız oldu. Didem Kınalı, yeni aşkına oturduğu mahallesi Cihangir'i gezdirdi.

DİDEM KINALI KİMDİR?

Didem Kınalı, 6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi var. Annesi Selanik göçmeni, oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacı.


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