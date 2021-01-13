Göreve ilişkin teklif, Bloomberg LP’de kamu politikası bölümünde yönetici olan Didem Nişancı’ya sunuldu ve Nişancı görevi kabul etti. Nişancı, bakanlığının onaylanması halinde Yellen’a en yakın isimlerden biri olacak. Nişancı, 1998-2001 yılları arasında Hazine Bakanlığı’nda çalışmıştı.

Didem Nişancı, 1995 yılında Smith College’dan Ekonomi alanında lisans derecesi aldı. Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yaptı ve 2018’de Bloomberg’e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalıştı.

ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında çalıştı.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, geçen yıl kasım ayında eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’ın Hazine Bakanı adayı olduğunu duyurmuştu.

Janet Yellen, atamanın ABD Senatosunda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.





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