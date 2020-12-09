Futbol Didier Drogba'dan sahaya çıkmayan Başakşehirli oyunculara teşekkür

Didier Drogba'dan sahaya çıkmayan Başakşehirli oyunculara teşekkür

Futbol

Didier Drogba'dan sahaya çıkmayan Başakşehirli oyunculara teşekkür

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan ve Afrika kıtasının 'abisi' olarak görülen Didier Drogba, PSG-Başakşehir maçındaki ırkçılık iddialarının ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Kendisi de ırkçılıkla çok mücadele eden Drogba, dik duran Demba Ba ve diğer oyunculara teşekkür etti.

09 Aralık 2020, Çarşamba 13:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Drogba paylaşımında Demba Ba'nın "Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?" sözlerine yer vererek, "Öncelikle Demba Ba ve Pierre Webo'ya ardından sahaya çıkmayan oyunculara teşekkür ederim" dedi.

Günün önemli manşetleri için tıkla


İlgili Haberler
Dünyanın birçok yerinden Pierre Webo'ya destek geldi


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sebastian Coltescu ilk kez konuştu: Bu aralar gazete okumayacağım