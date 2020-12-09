Drogba paylaşımında Demba Ba'nın "Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?" sözlerine yer vererek, "Öncelikle Demba Ba ve Pierre Webo'ya ardından sahaya çıkmayan oyunculara teşekkür ederim" dedi.





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