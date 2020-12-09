Didier Drogba'dan sahaya çıkmayan Başakşehirli oyunculara teşekkür
Bir dönem Galatasaray'da da oynayan ve Afrika kıtasının 'abisi' olarak görülen Didier Drogba, PSG-Başakşehir maçındaki ırkçılık iddialarının ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Kendisi de ırkçılıkla çok mücadele eden Drogba, dik duran Demba Ba ve diğer oyunculara teşekkür etti.
09 Aralık 2020, Çarşamba 13:02 Son Güncelleme:
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Drogba paylaşımında Demba Ba'nın "Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?" sözlerine yer vererek, "Öncelikle Demba Ba ve Pierre Webo'ya ardından sahaya çıkmayan oyunculara teşekkür ederim" dedi.
https://twitter.com/didierdrogba/status/1336576095785771009
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