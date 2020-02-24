Diego Lugano derbiyi izlemek için kılık değiştirdi

Galatasaray'ın 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi yendiği derbide tanıdık bir yüz de vardı. Fakat bu yüzü kimse tanıyamadı çünkü kılık değiştirmişti.

Diego Lugano, dev derbiyi tribünde izlemek için bere, takma sakal ve güneş gözlüğü kullandı.

2006-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Uruguaylı oyuncu, giderken de Fenerbahçe'ye 3 milyon euro kazandırarak PSG'ye transfer olmuştu.

Şu anda 39 yaşında olan eski yıldız, Fenerbahçe kariyerinde Şükrü Saraçoğlu'nda hiç Galatasaray mağlubiyeti tatmamıştı.

Yıllar sonra izlemek için geldiği derbide ise ilk kez Galatasaray galibiyetine şahit oldu.