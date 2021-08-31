Fenerbahçe'de gündem transfer. Dünyaca ünlü birçok futbolcu ile adı geçen Fenerbahçe dün sürpriz bir açıklama yaparak beklentilerin aksine MLS'ten Diego Rossi ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARIN ADI GEÇİYORDU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı ve 2 Eylül tarihine kadar yapacağı transferleri UEFA'ya bildirmek zorunda. Aksi takdirde 2 Eylül sonrasında yapılacak transferler Avrupa Ligi'nde oynayamayacak. Bu sebeple son günlerde Fenerbahçe'nin transfer atağına geçtiği ve birçok dünya yıldızı ile görüşme yaptığı basına yansıdı. Bu isimlerin başında Manchester United forması giyen Edinson Cavani, Monaco'lu Keita Balde, Lazio'dan Muriqi'nin takım arkadaşı Caicedo, Arsenal'den Kolasinac gibi isimler sıkça telaffuz edildi.

DİEGO ROSSİ SÜRPRİZİ

Fenerbahçe dün gece bir duyuru yayımlayarak MLS takımlarından Los Angeles FC forması giyen 23 yaşındaki Uruguaylı oyuncu Diego Rossi'nin transferini duyurdu. Bu paylaşımın ardından hem Türk spor kamuoyu hem de taraftarlar yeni transferin kim olduğunu araştırmaya başladı.

DİEGO ROSSİ'NİN BİLİNMEYENLERİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi hücumun her bölgesinde oynayabiliyor. Özellikle kanat forvet pozisyonunda etkili bir oyun sergileyen Rossi geçtiğimiz yıl MLS'te 18 golle gol kralı olmayı başardı. Diego Rossi, Los Angeles FC formasıyla MLS'te 101 maçta 43 gol atarken 17 asist yapmayı başardı. Rossi, 18 milyon euro piyasa değeriyle dünyanın en değerli 474. futbolcusu konumunda.

İşte Rossi'yle ilgili bilmeniz gerekenler:

Amerika Futbol Ligi (MLS) Gol kralı

MLS'te en fazla isabetli şut çeken futbolcu

En golcü 5 oyuncu arasında gol fırsatını en çok yaratan futbolcu

En iyi oyuncu ödülü

CONCACAF yılın ilk 11'i





ADI İNGİLİZ TAKIMLARIYLA DA ANILMIŞTI

Haziran ayının başında ise Diego Rossi'ye Everton ve Tottenham'dan ciddi teklifler olduğu Telegraph gazetesinden Jason Burt imzasıyla yayınlanmıştı.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.