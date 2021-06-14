Kültür & Sanat Dijital sanat sergisi DALINÇ, 15-17 Haziran'da Binbirdirek Sarnıcı’nda!

Dijital sanat sergisi DALINÇ, 15-17 Haziran'da Binbirdirek Sarnıcı’nda!

Kültür & Sanat

Dijital sanat sergisi DALINÇ, 15-17 Haziran'da Binbirdirek Sarnıcı’nda!

Dijital sanat sergisi DALINÇ, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile 15-17 Haziran tarihleri arasında Binbirdirek Sarnıcı’nda yapılacak…

14 Haziran 2021, Pazartesi 10:50 Son Güncelleme:
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Dijital Sanat Festivali İstanbul’un başlangıç sergisi olarak tasarlanan DALINÇ’ta 10 sanatçının eserleri yer alacak. Büyüleyici atmosferi ile Binbirdirek Sarnıcı’nda gerçekleştirilecek sergi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından düzenleniyor. Serginin ilk gününde sanatseverler sergiyi ücretsiz olarak gezebilecekler. Serginin küratörü Seyhan Musaoğlu.

DALINÇ Sergisi’nde eserleri yer alacak sanatçılar şöyle:

Özgür Demirci - Hazal Döleneken - Lara Kamhi - A. Bill Miller - Mehmet Öğüt - Furkan Temir - Deniz B. Turan – coMekaniKdoll - Haydiroket – Strange Quark UED

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