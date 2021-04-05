Dikkat çekerek kendilerini herkese tanıtmak için buradadırlar

KAD–Aslan / GAD–Kova

Ruhumuzun aslında derinliklerinde çok iyi bildiğimiz ama bize unutturulduğu için bu günkü bilinçle hatırlamaya çalıştığımız bu sorunun cevabı aslında doğum haritamızdaki Ay Düğümleri yerleşiminde gizlidir. Astrolojik olarak düğümler, uzun bir ipliğin parçası gibi kendi yaşamlarımızı anlamamıza yarayan büyük anahtarı temsil eder.

KAD, bilinmeyeni temsil eden karmik bir noktadır. Bilinmeyeni keşfettikçe büyürüz. Önceki yaşamında yeterince üstlenmediğimiz veya tamamlayamadığımız olaylar, etkiler; şu anki yaşam süresindeki karşımıza çıktığında farkındalıkla karmik enerjiyi tamamlamak için doğum haritamızdaki KAD yerleşim bilgilerimizin önemi çok büyüktür.

Kuzey Ay Düğümüne transitlerin herhangi bir etkisinde, hayatımızda yapmamız beklenen değişiklikler almamız gereken dersleri ve fırsatları kaçırmamamız için bilinçli olmamız gerektiğini gösterir; bunlar, gelişmemiz ve büyümeniz için gerekli değişimlerdir.

GAD, geçmişimizi temsil eder ve hayata geçirdiğimiz becerilerimizi, eğilimlerimizi, dayanıklılığımızı ve alışkanlıklarımızı da kapsamaktadır. İçgüdüsel ve otomatik olan davranışlarımızın türünü gösterir. Ayrıca bizim güvenlik alanımızı da temsil eder, fakat unutmayalım ki; o sığınakta fazla kalırsak tembelleşebilir ve gerileyebiliriz.

Güney Ay Düğümü, geçmişten getirdiğimiz ve en iyi yapmayı bildiğimiz enerjidir. Otomatik olarak olaylardaki davranış modelimizdir. Arkamızda kalan, bugüne dek kat ettiğimiz yoldur.

Ruhumuzun bu hayatta ilerlemesi gereken yolu Kuzey Ay Düğümüyle, ruhumuzun geçmişten getirdikleri ise Güney Ay Düğümü bağdaştırılır.

Yapılması gereken Güney Ay Düğümünün temsil ettiği yeteneklerimizi ve dayanma gücümüzü kullanarak Kuzey Ay Düğümü yolunda ilerlemektir. Ruhumuzun en derinlerinde kayıtlı olan Yaşam amacımızın yolunda…

Kuzey Ay Düğümünüze hitap eden kristalleri ve taşları, kendi doğum anınızdaki Kuzey Düğümü bilgilerinizle kişisel ve ruhsal olarak büyümek için tatbik ederseniz, sizi oldukça destekleyecektir. Transitler ve ilerletmelerde açılara ve gezegenlere yönelik taşları da eklemeyi ihmal etmemelisiniz.

Güney Ay Düğümünüz ile ilgili kristaller ve taşlar da size daha önceki yaşam süreçlerinizde geliştirdiğiniz beceri ve yetenekleri bu yaşam dilimizde etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olurlar.

Her zaman bahsettiğim gibi, taşlar size yardım etmek için burada yaşayan canlı varlıklardır. Bunlar, dünyanın tüm ruh çocuklarının gelişmesine yardım etmenin bir yolu olan çok güçlü araçlardır. Taşlar, dünya ananın bilgeliği ve sevgisidir, bu konularda sayısız güzel dönüşüm örnekleri mevcuttur. Cebinizde taşıdığınız bir kristali kullanmak onlarla çalışmanın harika bir yoludur ve ayrıca bunun için bir bileklik veya kolye takmanızı da tavsiye ederim, çünkü yaşam amacı çok önemlidir. Kolye, küpe veya bileklik olsun, taş sizi neden gerçekten burada olduğunuza bağlı tutmak için günlük bir enerjetik koruyucu ve hatırlatıcı haline gelebilir.

KAD–Aslan / GAD–Kova

Yaşam Amacınız: Kendi otoritesini ortaya koyarak yönetme becerisi kazanmak, Dikkat çekerek kendini herkese tanıtmak için buradadır.

Hayat amacını tatbik ederken ihtiyaç duyduğu taşlar ve ya kristaller; Sitrin, Güneş Taşı, Yakut, Kehribar, Rubelit, Lal, Emperyal Topaz, Karnelyan, Turuncu Kuvars, Pirit, Sarı Safir ve Sarı Topazdır.

Kimseye hesap vermeksizin girişimler yapmayı ve bazı riskleri almayı deneyimleyen KAD Aslana bu yolda Kaplan Gözü taşı yardımcı olacaktır. Bu deneyimi başarabilmesi için gerekli olan kendine güvenme ve bu güven duygusunu diğerlerine geçirmek için Pirit, Sitrin, Emperyal Topaz’ın yaydığı frekanslar oldukça destekleyici olacaktır.

Karnelyan ve Kehribar taşları ile yaratıcılığını ön plana çıkarmalı, eğlendirici ve neşe saçan bir görüntü sergileyebilmeli, böylece samimi bir profil çizebilmelidir. Pembe Kunzit ile içindeki çocukla, temel güdüleriyle ve arzularıyla bağ oluşturmalı, hayatta en çok istediği şeylerin peşinden gidecek yaşam arzusunu ortaya çıkarabilir.

Başarılı olmak için pozitif bir tavır gerçekleştirebilmeyi ve kaygılardan uzak kalabilmeyi Siyah Turmalin ile öğrenebilir.

Dürüst ve açık olarak ve haksızlıklara karşı lider yeteneğini kullanarak doğru bir insan olma yolunda ilerlemek için Turkuaz taşı yardımcı olabilir. Çok fazla mantıklı olmak yerine Pembe Kuvarsın o muhteşem sevgi pınarından enerji alıp kalbinin peşinden gidebilir.

Çok fazla övgü ve takdir almaktan utanmamak için cebinizde har daim Kaplan gözü bir tespih veya Güneş Taşı tutabilirsiniz.

BIRAKILMASI GEREKEN: Duygusallıktan kopmak. Aşırı hayal kurmak. Bilgi beklemek. Baskılara boyun eğmek.

GELIŞTIRILMESI GEREKEN: Sahne deneyimi, Bireysellik. Coşku. Yüksek özgüven. İçindeki çocukla bağlantıda olmak