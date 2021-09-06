Kültür & Sanat Dikkat çekici kadrosuyla o dizi artık 'Kıbrıs Zafere Doğru' adıyla TRT'de

Dikkat çekici kadrosuyla o dizi artık 'Kıbrıs Zafere Doğru' adıyla TRT'de

Kültür & Sanat

Dikkat çekici kadrosuyla o dizi artık 'Kıbrıs Zafere Doğru' adıyla TRT'de

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı ilk sezonu "Bir Zamanlar Kıbrıs" olarak yayımlanan dizi, ikinci sezonunda "Kıbrıs Zafere Doğru" adıyla TRT 1'de ekrana gelecek.

06 Eylül 2021, Pazartesi 17:29 Son Güncelleme:
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TRT'den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs'ın Çanakkale Destanı olarak tarihe geçen "Erenköy Direnişi"nin ekranlara geleceği, yeni sezonda "Kıbrıs Zafere Doğru" ismiyle izleyiciyle buluşacak dizinin çekimleri Kıbrıs'ta başladı.

Yeni bölümlerde, Erenköy Direnişi'nin tüm gerçekliği ve çarpıcılığıyla ekrana yansıyacak. Ankara, İstanbul ve İngiltere’den vatanlarını savunmak için üniversite tahsillerini yarıda bırakıp koşan Kıbrıslı öğrencilerin ve mücahitlerin destansı direnişinin yanı sıra oyuncu Kemal Uçar'ın hayat verdiği Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in yürekleri dağlayan tarihe geçiş hikayesi izleyiciyle buluşacak.

İKİNCİ SEZON KADROSUNDA YENİ İSİMLER

Genç oyuncu Mehmet Aykaç "Erdil", Tekin Temel "Ali Rıza Vuruşkan", Musab Ekici "Kurtcebe" ve Metin Büktel ise "Gazeteci" rolüyle dizinin kadrosuna dahil oldu.

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Taşçı ve Barış Erçetin'in yaptığı, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı "Kıbrıs Zafere Doğru" yeni sezonda yakında TRT 1 ekranlarında olacak.

AA

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