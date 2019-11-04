Diş ağrısına ne iyi gelir? Bitkisel çözüm

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Diş ağrısının yaşattığı acıyı genel olarak düşünürsek hareketlerimizi hatta davranışlarımızı bile kısıtlıyor. Diş ağrısının nedenini bilip ağrısıyla mücadele etmek işimizi dahada kolaylaştıracaktır. Evde doğal yöntemlerle diş ağrısını hafifletebileceğimiz hatta geçirebileceğimiz yöntemler mevcut.

Diş ağrısı neden olur?

Diş ağrısının bir çok nedeni olabilir. Bunların en başında dişte çürük veya hassasiyet vardır. 20'lik diş çıkarken, diş iltihabı yada diş dolgusu problemleri de diş ağrısına sebep olabilir. Genelde ağrıyı en yoğun hissettiğimiz dönem yemek yenildikten sonra veya herhangi bir içecek içildikten sonra oluyor. Bunun nedeni yemek kalıntıları diş aralarında kalıyor olabilir veya asit üretimi artmış olabilir. Önlem olarak diş ağrısını azaltmak için yemek yedikten sonra iyice dişlerimizi temizlememiz gerekir.

Diş ağrısının kesin çözümü bir hekime danışmaktır. Hekime alınan randevuya zaman varsa ve ağrınız çoğaldıysa hekimlerin önerdiği ağrı kesicilerden içmekte bir çözümdür. İltihaplı ağrılarda hekimin önerdiği antibiyotikle tedavi edilmesi gerekebilir. Bunun dışında diş ağrısına evde uygulayabileceğiniz bitkisel çözümlerde mevcut.

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Diş ağrısına iyi gelen bitkisel çözümler

⦁ Diş ağrısını hafifletmek için öncelikle dişlerinizi fırçalayın. Dişlerin arasına sıkışmış yemek kalıntıları ağrıya sebep olabilir. Fırçalama işleminden sonra diş ipi kullanmakta ağrıyı azaltan yöntemlerdendir.

⦁ Tuzlu su ve sirkeli su diş ağrısına iyi gelen başka bir yöntemdir. Bu yöntem diş etlerindeki şişlikleri azaltır ve bakterilerden arındırır.

⦁ Gece oluşan diş ağrılarında yüksek yastık kullanmakta bir çözümdür. Kan basıncının yatar pozisyondayken başa vurması ve çene bölgesinin sızlaması bir nevi önlenmiş olur.

⦁ Diş ağrısının yaşandığı bölgeye buz kompresi uygulamak geçici olarak o bölgedeki ağrının azalmasına sebep olacaktır. Ağrıyan bölgeye bir havlu yardımıyla buzu koymak hem iyi gelecek hemde o bölgenin şişmesini engelleyecektir. Unutmayalım ki buzu direk olarak uygulamak sakıncalıdır.

⦁ Karabiberde diş ağrısını azaltmakta etkili bir çözümdür. Karabiber güçlü bir antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklerine sahip doğal antibiyotiktir.

⦁ Buğday çimi suyu ağızdaki bakterilerin artmasını engeller ve diş ağrısını azaltmaya yardımcı olur, diş etleriyle dişleri enfeksiyonlardan koruyan doğal bir antibiyotiktir.

⦁ Vanilya özü içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde diş ağrısına oldukça iyi gelmektedir.

⦁ Zeytin yağında bulunan anti- inflamatuar sayesinde iltihaplı oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Günde bir kere ağrılı bölgeye uygulamanız yeterli olacaktır. Dikkat etmemiz gereken nokta zeytinyağının sızma ve organik olması gerekmektedir.

⦁ Soğanda diş ağrısı için çok iyi bir çözümdür. Kokusundan dolayı rahatsız olmak sizi korkutuyorsa bunun için hiç endişelenmeyin. Ağrınızı geçirdiği gibi rahatsız edici bir kokusu da olmayacaktır.

⦁ Zerdeçal antiseptik bir baharattır. Pek çok durumda zerdeçal size yardımcı olabilir. Diş ağrılarında da zerdeçallı su hazırlayarak ağrıyan dişinize sürdüğünüzde oluşan ağrı hafifletilir.

⦁ Sarımsak çürük diş üzerinde bekletilirse ağrıya neden olan bakterileri yok eder.

⦁ Çörek otu çiğnendiğinde baş ağrısı giderildiği gibi diş ağrısı da yok edilir.

⦁ Karanfilin diş üzerindeki etkisi yaygın olarak bilinir. İsterseniz tane şeklinde isterseniz çayını hazırlayıp tüketeceğiniz karanfil diş ağrınızı geçirmekte yardımcı olacaktır. Ağrılı bölgeye tampon olarak karanfil uygularsanız kısa sürede sonuç elde edebilirsiniz.

⦁ Ada çayı ve papatya çayı ile birlikte gargara yapmakta diş ağrınıza iyi gelecek bir yöntemdir. Sinirleri gevşetme özelliği olan papatya çayını, demlendikten ve soğuduktan sonra gargara olarak kullanabilirsiniz.

Diş ağrısına iyi gelen evde çözüm İbrahim Saraçoğlu

İbrahim Saraçoğlu: diş etinde oluşan iltihaplar ve ağrılar için evde bitkisel çözümlerin uygulanabileceğini söylemektedir. Diş ağrısına evde kolayca uygulayabileceğiniz önerisi ise nar suyu olduğunu söylemiştir. Nar suyunu ağzınız içerisinde beklettiğiniz zaman kısa süre sonra ağrının hafiflediğini hissedeceksiniz. Nar suyuyla günde bir kaç defa gargara yapmak ağrıyı tamamen yok edecektir.

Diş ağrısını geçirmenin en etkili ve kesin çözümü bir diş hekimine danışmaktır.



