Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 360 binden fazla Suriyeli dönüş yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 360 binden fazla Suriyeli dönüş yaptı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum'un açılışında konuştu. Çavuşoğlu, "360 binden fazla Suriyeli Türkiye’den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı" dedi