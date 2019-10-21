Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 360 binden fazla Suriyeli dönüş yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum'un açılışında konuştu. Çavuşoğlu, "360 binden fazla Suriyeli Türkiye’den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı" dedi
Çavuşoğlu’nun konuşmalarından satır başları şöyle:
- 360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı.
- Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG'ye silah temin etmeye devam etti.
- Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza artık bunu (Barış Pınarı Harekatı) yapmak zorundaydık.
"Sivillere zarar vermemek için çok önemli çaba sarf edildi"
- Biz Suriye'yi işgal etmiyoruz. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü herkesten çok önemsiyoruz. Biz değil, YPG orada demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyor.
- Bizim için YPG de DAEŞ de aynıdır.
- (Barış Pınarı Harekatı) Sadece teröristler hedef alındı, sivillere zarar vermemek için çok önemli çaba sarf edildi.
- Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu Türk-Kürt söylemi çok yanlış bir söylem. Kürtler bizim düşmanımız değil.
- Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Kuzey Irak'ta da çok iyi bir ilişkimiz var ve 350 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz Türkiye'de.
- Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır. Envanterlerimizde hiç kimyasal silah bulunmamaktadır.
- YPG/PYD operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırıyor.
- Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk.
"35 saatimiz kaldı"
- 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak.
- Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı olacak.
- Taciz ateşleri devam ediyor ve tabii ki biz bu taciz ateşlerine karşılık verdik.