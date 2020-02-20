Siyaset Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki saldırıya tepki

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Hanau şehrinde gerçekleştirilen saldırıyla ilgili, "Yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürüdür" açıklamasını yaptı.

20 Şubat 2020, Perşembe 19:01 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya'nın Hanau şehrinde dün akşam gerçekleştirilen alçak saldırı yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürüdür. Bu alçak saldırıda başta vatandaşlarımız olmak üzere hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. Açıklamanın devamında, bu tür saldırılara münferit saldırı gözüyle bakılamayacağı belirtilerek, şöyle denildi:

"Avrupa'da giderek artan yabancı düşmanlığıyla mücadelede gösterilen duyarsızlık bu tür saldırılara her geçen gün bir yenisinin eklenmesine sebep olmaktadır. Artık bu saldırılara 'dur' deme zamanı gelmiştir. Aksi takdirde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı çok daha vahim boyutlara ulaşabilecek ve tehlikeli yerlere gidebilecektir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla etkin mücadelenin yolu her şeyden önce bu cesaretlendirici yaklaşımdan uzak durmaktan ve buna karşı etkin tedbirler almaktan geçmektedir. Artık tüm Avrupa ülkelerinin ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı birleşmesinin ve tek sesle konuşmasının zamanı gelmiştir. Irkçılığın her türüyle mücadelede ikili ve uluslararası alanda gerekli iş birliğini göstermekte kararlıyız ve bu doğrultudaki samimi çabalarımızı sürdüreceğiz."

DHA

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