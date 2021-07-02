Disleksi nedir? İşte disleksinin nedenleri ve belirtileri

Disleksi genellikle doğuşatn geliyor ve çocuğun okula başlamasıyla fark ediliyor. Akıcı okumada zorluk, okuduğunu anlamama ve yazamam gibi sorunlar disleksili çocukların en sık şikayet ettiği durumlar arasında yer alıyor. Diğer yandan ileri yaşta yaşanan bazı durumlar disleksinin sonradan ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

DİSLEKSİ NEDİR?

Disleksi, zeka ile alakalı olmayan, okuma bozukluğu olarak bilinen bir durumdur. Hemen her dislekside etkilenme alanı farklıdır, disleksi olan pek çok kişi farklı durumlardan şikayetçi olur.

DİSLEKSİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dislekside en çok hızlı okumada zorlanma, kelimeleri hecelemede zorlanma, yanlış telaffuz etme ve kelimeleri yazmada zorlanma gibi problemlerle karşılaşılır.

Disleksi hastalığında görme ve işitme yetersizliği veya zihinsel açıdan bir yetersizlik olmamasına rağmen okuma, dinleme, yazma ve matematiksel işlemleri öğrenmede ve kullanmada güçlük olarak kendini belli eden ve temeli nörolojik olan bir bozukluktur.

Disleksi olan kişilerde dikkat bozukluğu görülme ihtimali ile gelişimsel dil bozuklukları ve rakamlarda zorlanma durumu normal oranlardan daha yüksektir.

DİSLEKSİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Disleksinin kaynağında çevresel ve genetik faktörlerin dolduğu düşünülmektedir. İleri yaştakilerde ise inme geçirme, beyin hasarı ve bunama gibi sebeplerle sonradan da gelişebilir.

Disleksi, beynin dili işleme bölümündeki problemlerden dolayı oluşmaktadır ve bir grup testler neticesinde tespit edilir. Görme testleri, hafıza testleri, okuma testleri ve heceleme testleri kullanılır. Disleksi, işitme ve görme zorluklarından veya yeterli eğitim alamama durumundan kaynaklanan sorunlardan farklı bir durumdur.

DİSLEKSİLİ ÇOCUKLAR HANGİ SORUNLARI YAŞAR?

Disleksinin sosyokültürel ve zekâ yoksunlukla ilişkisi bulunmuyor. Disleksili olduğu bilinen Leonardo da Vinci, Albert Einstein ve Tom Crouse buna kanıt olarak gösterilebilir. Disleksili çocukların yaşadığı en büyük zorluk, geleneksel eğitim sistemlerindeki yöntemlerle okuduğunu anlama, akıcı okuma ve yazmayı yaşıtları kadar çabuk öğrenememeleridir. Disleksili çocukların öğrenme ve öğrendiklerini ifade edebilmelerine olanak sağlayan birçok sanatsal ve eğitsel yöntemler onların güçlü yönlerini ve özel yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaktadır.

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