Ekonomi Diyarbakır'da 10 bin kişiye iş sağlayacak Karacadağ OSB projesi onayladı

Diyarbakır'da 10 bin kişiye iş sağlayacak Karacadağ OSB projesi onayladı

Ekonomi

Diyarbakır'da 10 bin kişiye iş sağlayacak Karacadağ OSB projesi onayladı

Diyarbakır'da yaklaşık 10 bin kişilik istihdam sağlayacak olan Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi için ilk adım atıldı. Karacadağ OSB'de en küçüğü 6, en büyüğü 28 dönümlük sanayi parselleriyle mesleki ve teknik öğretim alanı, atık su arıtma tesisi, otopark, sağlık tesisi, idari ve sosyal alanlar ile gölet bulunacak.

09 Şubat 2021, Salı 14:19 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa yolunda 295 hektarlık alan üzerine kurulacak olan Karacadağ OSB'de 179'u işletmelere dönük sanayi, 43'ü donatı alanı olmak üzere 222 parsel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Tapu ve Kadastro 7. Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen tapu teslimine, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, 7. Bölge Müdürü Murat Çalık, İl Kadastro Müdürü Cengiz Çetinkaya, Kayapınar Tapu Müdürü Ersin İde, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Esat Yeşil ve Karacadağ OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Beşir Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Özkılıç katıldı.

Atık su arıtma tesisi, otopark, sağlık tesisi, idari ve sosyal alanlar, gölet...

Parsel tapuları, İde ve Yılmaz ile Özkılıç arasında imzalanan protokolün ardından Yeşil'e teslim edildi. Bakanlık tarafından 2020 yılı yatırım programı içerisinde değerlendirilen Karacadağ OSB'de en küçüğü 6, en büyüğü 28 dönümlük sanayi parselleriyle mesleki ve teknik öğretim alanı, atık su arıtma tesisi, otopark, sağlık tesisi, idari ve sosyal alanlar ile gölet bulunacak.

Kentin sanayisine katma değer sağlayacak

Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası birliğinde, yaklaşık 10 bin kişilik bir istihdam alanı oluşturacak olan Karacadağ OSB, kentin sanayisine katma değer sağlayacak.

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